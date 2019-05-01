台灣的眼睛 ● 彭文正當網紅 《政經關不了》在YouTube開播

蟄伏8天的彭文正、李晶玉，再扮演「台灣的眼睛」，以另一更廣闊的媒體YouTube，《政經關不了》節目，打開台灣政經評論的另一扇門，繼續其天光角色 - 「不敢談的話題我們談，不敢邀的來賓我們邀，繼續秉持挑戰權威、突破框架的精神」。

《政經關不了》將在每周一到六晚間8點於YouTube 播出，今(5/1)起晚上8點播出。

彭文正、李晶玉在此之前，主持《政經看民視》是臺灣民視新聞台播映的政論談話性節目，於2016年8月22日開播，2019年4月22日播出最後半集。

台灣相當多民眾盛讚彭文正、李晶玉的《政經看民視》是在「中國及紅色資本家勢力大量蠶食鯨吞台灣媒體界」的紅潮當中，「堅持捍衛台灣、勇敢對抗中共、最大膽敢言」難得一見的中流砥柱。

彭文正在其新節目《政經關不了》簡介中寫道：「民視政論節目《政經看民視》在高收視率下，突襲遭到停播，背後政治黑影幢幢。在原節目遭停播一週後，我們回來了……」

有相當多網友熱烈留言支持，並表示熱切期盼能再看到真正勇於挑戰威權、揭發黑暗的節目。

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收看《政經關不了》，請在網路連線：

https://www.youtube.com/watch?v=et4p7diw1oc&t=9s

https://www.youtube.com/channel/UCv-VvrlvdMfA-C4LEJubkpg

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