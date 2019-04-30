台灣獲頒VETA卓越旅遊獎中東地區最佳新興旅遊目的地

（台灣英文新聞／廖秋煌 報導）台灣於週日榮獲中東知名旅遊雜誌Travel Scapes主辦的2019 VETA中東卓越旅遊奬「中東地區最佳新興旅遊目的地」的肯定。

VETA中東卓越旅遊奬頒獎典禮為知名旅遊雜誌Travel Scapes主辦。由於臺灣榮獲中東地區「最佳新興旅遊目的地」之殊榮，該雜誌因此將臺灣列為5月份封面，並介紹臺灣必訪的21個景點。

在頒獎典禮中，台灣安排了沙畫藝術家，以「難忘的臺灣旅途」為主題，運用沙畫展現包含台北101、貓空、愛河、佛陀紀念館等經典的臺灣風景，19分鐘的表演獲得滿堂彩。

日前萬事達卡公布2019年全球穆斯林旅遊指數，在非伊斯蘭教地區中，臺灣排名首度擠身第3，加上台灣在中東推廣力道持續加強，赴台旅客年年成長，是獲奬的主要原因。

交通部觀光局新加坡辦事處林信任主任在得獎致詞時也不忘推薦近期公佈的2019米其林餐廳及小鎮漫遊年，並針對渴望青山的中東阿拉伯人士，預告2020年觀光局將推動脊梁山脈旅遊年，歡迎中東阿拉伯人士來臺體驗，擁有268座3千公尺以上高山的台灣山林之美。

臺灣觀光局近年來極力營造友善穆斯林旅遊環境，在主要交通樞紐如車站、機場、國家風景區、國道服務區都設有穆斯林祈禱室，規劃穆斯林友善的旅遊行程，在餐飲方面迄今已有逾200家餐廳與旅館獲得清真認證，加上清真臺灣APP及清真販賣機等設施。

林信任表示：「『中東地區最佳新興旅遊目的地』的得奬肯定，加上與阿聯酋航空成為策略夥伴，期待中東市場可以呈現飛躍性的高成長。」

(台灣觀光局影片)