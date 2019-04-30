戴資穎世界球后滿125週 女單史上第一人

世界羽球聯盟（BWF）今天公布最新世界排名，當今世界球后戴資穎，沒有意外繼續穩坐球后寶座，這也是她球后登基的第125週，正式超越中國名將李雪芮，成為史上第一。

目前女單占據球后最長週數的紀錄保持人，是由中國羽球名將李雪芮與戴資穎所共同保持的124週，今天公布的最新世界排名，讓戴資穎擠下李雪芮，成為羽壇女單賽史的第一人。

戴資穎曾在2016年12月1日首度登上球后寶座，卻因BWF賽制與賽程變更，導致戴資穎一度短暫讓出球后寶座，2018年她在亞洲羽球錦標賽完成女單2連霸，隨後同年5月3日公布的世界排名，她再次重返球后寶座。

去年是戴資穎豐收的一年，不但單季包攬8冠，還包括拿下了台灣在亞運史上的首面女單金牌，今年她為在2020東京奧運積分賽開跑前休養調整，選擇放棄挑戰亞錦賽3連霸，由於她的積分大幅領先，因此各國好手完全無法撼動，甚至威脅她的球后地位。

依照BWF所公布的世界排名積分，戴資穎本週總積分小跌2200分，以95667分高掛第一，領先排名第2的日本選手奧原希望還有6867分，接下來國際羽壇3週沒有賽事，戴資穎可望將在位紀錄繼續向上推升。

而5月19日在中國廣西南寧，將舉辦兩年一度的蘇迪曼盃羽球團體賽，這也是羽壇3大團體賽之一的頂級賽事，中華隊與香港、南韓同為C組，屆時戴資穎將代表台灣出賽。