日皇明仁退位 最後談話坦言非常幸福感謝國民

日皇明仁今（30）日出席「退位禮正殿之儀」，並向國民發表最後一次談話。他說，作為象徵日皇能獲國民接受與支持，由衷表示感謝；他和皇后美智子由衷期盼令和時代和平且成果豐碩。

日本放送協會（NHK）報導，日本時隔202年的日皇退位儀式「退位禮正殿之儀」，日本時間下午5時在皇居宮殿「松之間」舉行，明仁穿著晨禮服，在宮內廳幹部前導下進入「松之間」，全程歷時約12分鐘。

日本首相安倍晉三代表日本國民，走到明仁前方表達感謝之意。

安倍說，平成的30年，在內平外成的想法下，他們跟日皇共同邁步向前。在這段時間，明仁期盼國家安寧與國民幸福，用心執行每一項公務行程，盡到象徵日本國家與國民整體的職責。

安倍說，日本在享有和平與繁榮的同時，也相繼遭遇嚴重天災等，面對許多困難。

他說，在這個時候，明仁和美智子一同貼近民眾，在災民身邊給予鼓勵，給予民眾擁有面對明天的勇氣與希望。

安倍說，今天在這裡迎接明仁退位之時，回顧過往歲月，想到明仁無論何時都跟國民同苦樂，讓他再一次對明仁感到深深敬愛與感謝。

明仁接著致詞說，他在今天結束了作為日皇的職務，也要對代表日本國民的安倍所說的話，表達深深謝意。

明仁說，即位以來已30年，到目前為止一直能夠抱持對國民深深信賴與敬愛，來執行身為日皇的職務，這是非常幸福的事；作為象徵日皇能獲得國民接受與支持，由衷表示感謝。

他說，明天開始就是新的令和時代，他和美智子都由衷期盼令和時代能和平且成果豐碩，並在此為日本及世界的人們祈求安寧與幸福。