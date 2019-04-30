惡老闆4ni? 亞馬遜再爆血汗勞工爭議

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）電商巨頭亞馬遜的物流中心再爆血汗勞工爭議，不但用自動化系統監控工作速度，這套系統還會自動開除效率太低的員工，解雇人數一年甚至高達10%。

據科技媒體《The Verge》報導，亞馬遜物流中心的工作條件極為嚴苛。員工被迫「維持進度」，一小時必須包裝數百箱貨物，而且速度不夠快就會被開除。批評者指出，員工不得不服從，因為想要取代你的人大排長龍。

《The Verge》取得的文件顯示，亞馬遜在美國巴爾的摩的某一間物流中心，一年就解僱了「數百名」員工。亞馬遜的發言人坦承，實際的數字差不多是300名正職員工，解雇的理由是工作效率低下。

這個數字相當驚人。目前這間物流中心的正職員工約為2,500人，這意味著因為生產力低下而被解雇的員工一年就超過10%。以整個北美洲來看，這個數字將更加驚人。亞馬遜在北美洲有75間物流中心，正職員工有12萬5千人，這意味著每年因為工作速度不夠快而遭解雇的員工，可能多達上千人。

這套高度自動化的系統除了監控效率，還會解雇員工。若偵測到工作品質或生產力太低就會發出警告，甚至發出解雇通知，不需要事先知會主管。（不過亞馬遜表示，主管擁有高於自動化系統的權限。）

批評者說這套系統把員工當成機器人，只看數字，不看人性。員工就像是被機器人監控的機器人。除此之外，這套系統還會計算「休息時間」（time off task）。要是離開工作崗位太久，系統就會自動發出警告，甚至開除員工。許多員工會為了保住工作而不敢去上廁所。這不禁令人想起2018年的相關報導：有位作者潛入英國的亞馬遜物流中心臥底，發現員工居然因為害怕無法達標而不敢上廁所，只好用「尿瓶」解決內急。

亞馬遜的解釋是，這套自動化系統其實是一套「再訓練」機制。效率墊底的員工會接受訓練加強，而且自動解雇也是可以上訴的。亞馬遜的發言人表示，整體而言，北美洲物流中心解雇的員工人數已逐年下降。不過這位發言人並未提供確切數據。