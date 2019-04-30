雨林餐廳 【蠔鮮蠔蚌海味季 情牽芭樂傳遞情】

蠔鮮、蠔蚌的美食佳餚盡在美麗信！美麗信雨林餐廳推出全新【蠔鮮蠔蚌海味季˙情牽芭樂傳遞情】，有各式新鮮蚌類及波士頓龍蝦、美國極黑和牛、生蠔等食材於雨林繽紛百匯自助餐上精緻呈現，更直接與彰化在地芭樂農認購一噸芭樂，以實際行動愛台灣，支持在地果農，結合台灣芭樂幻化出令人垂涎三尺的美饌佳餚。

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳5月1日起推出【蠔鮮蠔蚌海味季˙情牽芭樂傳遞情】，平日午間每人NT$780+10%、平日晚間每人NT$880+10%；假日全天每人NT$980+10%，活動期間每位嘉賓現場加價NT$259即享半隻『肯瓊波士頓龍蝦襯芭樂莎莎』！

目前台灣芭樂價格崩跌，果農苦不堪言！美麗信用實際行動支持在地果農，認購一噸芭樂要與喜愛雨林餐廳的嘉賓們分享，5月1日起至雨林餐廳用餐，即可慿當日用餐人數免費拿芭樂，與嘉賓們一同以行動支持台灣果農！(數量有限-送完為止)

˙蠔蚌蠔鮮食材與愛心芭樂 成就最有意義美饌饗宴˙

美麗信支持台灣果農，直接與產地購買一噸芭樂，敬邀嘉賓一同愛心饗美食，凡至雨林餐廳享用【蠔鮮蠔蚌海味季˙情牽芭樂傳遞情】，即可憑當日用餐人數免費拿芭樂！

全新一季美味料理將盜獵嘉賓味蕾，豐富重點佳餚計有【肯瓊波士頓龍蝦襯芭樂莎莎】，打發的奶油、起士與肯瓊等美式香料混合後，放上剖半的新鮮波士頓龍蝦，以簡單炙燒料理手法，呈現龍蝦最鮮甜滋味。隨盤附上新鮮芭樂莎莎醬，將新鮮芭樂切丁加入檸檬汁、果糖等，酸酸甜甜清爽風味絕對是最佳開胃料理。【蟹黃竹蚌老皮燒】，雞蛋豆腐稍微炸過使表皮酥脆，搭配以新鮮蟹黃、竹蚌、蘭花蚌等海鮮一同燴煮的醬汁，再加入少許鹹蛋黃提味，清甜又馥郁海味的質感料理讓人如癡如醉。【蠔蚌蚌馬鈴薯濃湯】，奶油煎香的新鮮生蠔打成泥後，加入以魚高湯與洋蔥、馬鈴薯熬煮成濃湯，搭配竹蛤、扇貝等海鮮配料，入口滿滿鮮味，彷彿徜徉在海裡，果真好蚌蚌的滋味！

【珍珠貝海鮮波菜烘蛋】，使用俗稱處女蛋的有機初生蛋，加入海鮮高湯、蚌類、珍珠貝及波菜製作成的烘蛋，看似簡單卻是口感綿密鮮甜，讓人一口接一口的驚艷佳餚。【桂花山藥秋刀魚】，以日式烹調手法將秋刀魚與香料悶煮入味，搭配日式山藥巧妙層次更顯精緻，調味僅以與養蜂人合作而特別擷取的純桂花蜜為主，沒有過多的調味，以食材原味，令人吮指回味。【梅子芭樂幕斯】，最佳拍檔幻化成夢幻甜品，話梅去籽加入牛奶打成泥，加入新鮮芭樂打成的芭樂牛奶，再伴入鮮奶油成滑順幕斯，搭配椰子蛋糕，俏麗滋味在口中舞出一曲少女情懷。此外還有【碳烤羊肩佐西紅柿醬汁】、【醬炒蘭花脆雙蚌】、【蠔汁烤鴨錦菇炒飯】、【炙燒極黑和牛肉握壽司】【象拔蚌軍艦壽司】等呈現於餐台上。

美麗信一樓雨林繽紛百匯自助餐廳，全新推出的【蠔鮮蠔蚌海味季˙情牽芭樂傳遞情】極鮮饗宴涵蓋各式佳餚，平日餐期除了各式特色美饌外，還包括爐烤美國頂級牛排、龍眼蜜烤火腿、綜合生魚片、貴妃鮑片、藍蟹等，壽司手卷區提供炙燒鮭魚握壽司等綜合壽司盤，還有蟹肉、鮮蝦、蝦卵等手卷；中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧、精選湯品等，現煮區提供泰式嘛嘛麵，還有時令鮮果、西班牙La Menorquina冰淇淋、多款手工冰晶甜點、現榨蔬果汁、飲品、咖啡及茶等無限享用。假日餐期更提供爐烤頂級美國極黑和牛、黑啤德國脆皮豬腳、切達乳酪焗生蠔等佳餚。美麗信誠摯邀請嘉賓共享五星饗宴外一同支持台灣果農，活動詳情及訂位電洽：(02)7702-8800分機2311。