首次幼兒教育公開課 老師：對孩子好的我們都願意努力

新北市教保輔導團於今(30) 日在永平國小附幼進行公開課， 邀請輔導團諮詢委員楊嬪媛園長指導， 並由召集人莒光國小邱承宗校長全程主持說課、觀課與議課， 期能建立幼教現場公開課模式，提升本市幼兒園教保服務品質。

新北市教保輔導團召集人莒光國小邱承宗校長表示， 因應108學年度新課綱校長及每位教師每學年應至少公開授課一次 。幼兒園的教保活動課程為統整課程，幼兒園若能打開教保活動室， 讓教保服務人員進入現場觀課並進行專業對話， 可提升新北市整體幼教品質。 因此我們請帶班的6位輔導團員率先嘗試提供公開課與其他團員進行 專業對話，希望可以建立幼兒園公開觀課SOP， 提供各公私立幼兒園運用參考。

進行公開課的朱詩穎輔導員表示，幼兒園有2位老師進行協同教學， 透過公開課更能建立系統化模式； 在輔導團的這幾年常看到現場老師需要同儕幫忙， 有帶班的團員開始嘗試開放自己的教室，透過專業的夥伴共同說課、 觀課與議課建立公開觀課模式， 讓教保服務人員省思自我的狀態與幼兒的需求， 以提供更優質的教保服務給新北幼兒。在教保輔導團已經19年的專 任輔導員鄧玉霜也說：「我們就是秉持一切為幼兒， 只要是對孩子好的，我們都願意去努力！」

新北市協助各幼兒園軟硬體升級， 將來會以幼兒園教保活動課程大綱為藍本，進一步推動公開課， 提升教保服務人員專業知能，並落實課綱六大領域的學習課程， 培養幼兒六大核心素養。