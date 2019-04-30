新北市親師生平台 AI機器人陪你朗讀英文

即日起至108年6月14日，教育局「親師生平台」 與「LearnMode學習吧平臺」合作推出「傳『說』對決．『 閱』多越好」活動，只要登入親師生平台，每天十分鐘學習「 悅閱欲試-成語故事」、「一眼看天下-國際新聞」及「 初級英文閱讀」課程，完成朗讀或測驗， 即可換取活動點數並兌換商城禮物。(https://www. learnmode.net/activity/ content/1585)。

線上活動透過AI機器人的中、英文課程， 幫助學生養成閱讀習慣並訓練閱讀理解能力， 同時還能幫助學生練習朗讀口說， 搭配線上即時測驗檢核學生的閱讀理解程度， 提供學生多元化學習模式。

海山國小吳穎飛同學說:「成語故事很有趣，學習可以積點， 學習起來更有動力。線上朗讀和測驗幫助他理解並記得更多成語， 希望能運用在寫作上。」蘇家瑩老師也提到， 學生經由AI機器人的幫助反覆練習， 增進英文學習興趣及聽說能力，國際新聞結合時事， 同時介紹該國家的人文、地理，讓學生更有國際觀。

教育局表示，本次與「LearnMode學習吧平臺」合作， 是希望鼓勵教師運用新北市親師生平台彙整的多元資源， 進行跨領域主題式教學設計，激發新北孩子的學習動機。

新北市長期推動資訊教育，首創以學生為中心的「 新北市親師生平台」，至今已介接20餘項學習資源及平台， 包括PaGamO遊戲學習平台、均一教育平台、「 LearnMode學習吧平臺」、酷課雲、 1know及國語生字簿等，除了持續媒合適合師生使用的資源外， 也會定期舉辦各式活動， 學生於平台上所有的學習歷程都可以轉換成點數， 並能兌換實質獎品，相關活動訊息歡迎下載「新北校園通APP」。