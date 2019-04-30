仲夏饗宴 美福敬獻極品粽夏禮盒

俗話說不過端午，不收冬衣。隨著粽葉米香飄然上騰，夏天的腳步也近了，台北美福大飯店潮粵坊港潮餐廳即日起至6月7日推出了炎炎夏日裡也令人食指大動的「美福極品粽夏禮盒」，以美福嚴選的優質食材和潮粵坊點心主廚的精湛廚藝，精心設計出六款匠心獨具的風味粽子，主打花椒香氣，帶有微辣口味的「川麻牛三寶粽」、經典不敗的傳統口味「原味燒肉粽」、酒香甘醇的「花雕雞粽」、道地廣東風味的「裹蒸鹹芋粽」、好評不斷的「紫米蓮子豆沙粽」以及爽口清甜的「柚香芋泥粽」，單入NT$180起，凡於5月20日前預訂即可享有早鳥優惠，「美福極品粽夏禮盒」每組六入，優惠價NT$999(原價NT$1,380)；訂購單入亦可享88折早鳥價。此外凡折扣後消費金額滿NT$1,000，即附贈可重複使用的精緻保冷袋乙只，無論是送禮還是自用，都是得體大方的好選擇，預訂專線02-7722-3390；除了電話預訂之外，為了提供給消費者更便利的購物體驗，也歡迎至台北美福大飯店官網的線上購物車選購(http://bit.ly/2IAuzeB)，今年五月五，讓美福用滿溢的粽香陪您慶端午！

【傳統創新兼備】傳承經典的燒肉口味、首度推出川麻風味

端午佳節少不了一顆「原味燒肉粽」，主廚用大火將豬五花的油脂逼出，再加入蝦米、魷魚拌炒後，以慢火滷煮2小時，讓海鮮的鮮味及豬肉的肉香巧妙地融合，最後將生糯米和鹹香的菜脯、鹹蛋黃、風味十足的香菇及炸至金黃的油蔥酥，以散發淡淡筍香的桂竹葉包裹水煮後，便可以一嚐表面黏稠但內層米飯粒粒分明的層次口感；而為了給與消費者耳目一新的感覺，台北美福大飯店這次也推出了創意十足的新口味─「川麻牛三寶粽」，主廚嚴選美國牛肉，挑選出口感軟嫩的牛腩、爽脆的牛肚，以及Q彈的紐澳牛筋，於特調的川麻滷汁中燉煮4小時，再將吸收了牛肉精華的川麻醬汁與糯米混合蒸至入味，每一口都能嚐到牛肉渾厚的香氣在口中蔓延，伴隨著花椒帶來的微辣滋味，麻而不辣，辣又不嗆，絕對是喜歡嚐鮮或者嗜辣的民眾不可錯過的選擇！

【香江風情再現】廣東花雕雞入粽、港式雙腸裹荷葉飄香

潮粵坊點心主廚將粵菜的代表名菜─花雕雞包入粽子裡，「花雕雞粽」以陳年花雕酒醃漬充滿彈性的長糯米和肉質鮮嫩的仿雞腿肉，搭配扎實彈牙的杏鮑菇、香氣濃郁的鹹蛋黃，每一口都能吃到甘醇濃厚的酒香；另一款今年限定推出的「裹蒸鹹芋粽」則為廣東地方的傳統特產，尺寸和份量都較一般粽子來得大且重，象徵包裹著豐衣足食和來年的好運，將港式臘腸及肝腸，選用苗栗公館特產的檳榔心品種芋頭，其特色就是質地鬆軟，能夠品嚐到綿密均勻的芋香，配上提出鮮味的蝦米，再加入裹蒸粽不可或缺的鹹蛋黃增加香氣，最後以清香的荷葉包裹浸水慢蒸8小時後，散發出獨有的粵式風味！

【仲夏佐茶首選】熱賣紫米蓮子豆沙粽、芋頭加柚子玩出夏日新口味

去年推出就深受消費者喜愛的「紫米蓮子豆沙粽」，以被稱為稻米界黑珍珠的紫糯米，富含高營養價值，加入手工去除蓮心的特選湘潭頂級蓮子、綿密的紅豆沙餡，甜而不膩，口感濃郁而細緻；而另一款「柚香芋泥粽」，大甲芋頭與日本柚子雙雙雀屏粽選，以柚子芬芳清香帶出芋泥的香濃口感，再加入韓國柚子醬增加甘甜滋味；沏上一壺熱茶，搭配兩款各具風情的點心粽，心頭彷彿吹來一陣夏日晚風，愜意十足。

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