新北惜食分享計畫　媒合NG蔬果不浪費

新北市政府農業局推動惜食分享餐廳計畫， 與餐飲業者合作推廣食物不浪費觀念，並鼓勵社會大眾使用有機、 友善的蔬果格外品，不要因為蔬果形狀怪異或過大、 過小就不選購或丟棄，它們的養分其實跟正常蔬果無異。

「烹烹頭」位於宜蘭行健有機夢想村，是一間秉持在地、當令、 友善環境原則的烘焙工作室，也做農產加工品。 創辦人黃才容之前在新北市經營同名餐廳「烹烹頭」， 並每週到宜蘭當假日農夫，也在有機合作社負責業務拓展； 後來因為想尋求更多農食發展的可能性，改以產地工作室形態經營。 有機農產品常出現不符市場規格的狀況， 農友會將這些蔬果拿到合作社分食，吃不完就只能耕鋤。 黃才容從經營餐廳時就興起使用格外品念頭，除進用成本較低， 只要簡單醃漬或曬乾，又能變成產品，減少食物浪費。

她為讓合作社的格外品能有更多出路，主動接洽惜食分享餐廳計畫， 現在幾乎每個月都能將這些蔬果媒合出售，農友紛紛覺得驚訝「 原來這種東西也能賣!」黃才容表示，格外品雖然醜一點、 有時候還得發揮刀工處理，但是它們一樣好吃、美味， 而且相對便宜。她現在會將格外品加工後，透過網購、 農夫市集帶到都市裡賣，也在同是惜食分享餐廳的新北市永和區「 樂屋好食」上架販售。這些商品都很受歡迎， 一方面食材好又價格實惠，再者也幫助農友、幫助環境。 她也從這些過程中，發現「格外品處理」 在農村中也是一項值得投入經營的工作。

農業局長李玟表示，「惜食分享餐廳計畫」推廣使用有機、 友善蔬果格外品，除減少食材因規格受限所造成之浪費， 初衷也是為幫助農民，不讓農民辛苦白費。透過實際的行動治理， 針對問題設定計畫，這項行動讓醜蔬果也能順利上餐桌， 並幫助農民保持收入。「烹烹頭」位於宜蘭縣三星鄉安農北路五段1 9號，連絡電話0928-816-312。詳情請參考「 惜食分享餐廳」Facebook粉絲專頁。也請上「新北惜食分享 網」(網址：http://surplus-food. ntpc.gov.tw/)，關注惜食新知。