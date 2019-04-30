臺灣企銀挺中小企業及新創產業 獲金管會5獎肯定

臺灣企銀勇奪「最佳企業金融獎」及「最佳中小企業金融獎」兩大「特優」獎項，金管會主委顧立雄(左)頒發「最佳企業金融獎」獎座予臺灣企銀董事長黃
臺灣企銀為全國唯一中小企業專業銀行，對扶持中小企業一向不遺餘力，從企業草創、茁壯、轉型等成長過程，均獲臺灣企銀專業及全面的金融服務。
臺灣企銀長期深耕中小企業，馳援地方企業發展，力促活絡臺灣經濟，因此在辦理中小企業融資方面，榮獲諸多獎項肯定。
2018年底臺灣企銀除獲台灣金融研訓院舉辦之第九屆台灣傑出金融業務菁業獎「最佳企業金融獎」及「最佳中小企業金融獎」2大獎項特優銀行榮耀外，並入選為台灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股，顯示臺灣企銀長期耕耘於環境、社會及公司治理(Environmental, Social and Governance)，深獲國內外專業機構的肯定。
今(2019)年4月26日又獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案(A組)第一名」與「本國銀行辦理新創重點產業放款方案(A組)」二項『優等獎』，以及『均衡區域發展特別獎』、『國防產業特別獎』與『循環經濟產業特別獎』，獲獎連連，肯定不斷。
未來臺灣企銀仍將秉持扶植新創與小微企業之經營理念，陪伴中小企業發展與成長，將擬定融資、投資與輔導三位一體的中小企業業務發展方案，期達成「新創小微融資家數倍增、千億活水協助中小企業」之目標，並成立中小企業專案投資基金，提供中小企業在創新與轉型升級所需的股權資金，以及提供跨世代、跨領域與跨地域的輔導，協助中小企業世代傳承、創新升級及向海外市場擴展。積極扶植新創與小微企業成長茁壯，以培育更多臺灣的中堅企業，為我國經濟穩定與永續發展貢獻心力。