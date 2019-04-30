臺灣企銀挺中小企業及新創產業 獲金管會5獎肯定

臺灣企銀為全國唯一中小企業專業銀行， 對扶持中小企業一向不遺餘力，從企業草創、茁壯、 轉型等成長過程，均獲臺灣企銀專業及全面的金融服務。

臺灣企銀長期深耕中小企業，馳援地方企業發展， 力促活絡臺灣經濟，因此在辦理中小企業融資方面， 榮獲諸多獎項肯定。

2018年底臺灣企銀除獲台灣金融研訓院舉辦之第九屆台灣傑出金 融業務菁業獎「最佳企業金融獎」及「最佳中小企業金融獎」2大獎 項特優銀行榮耀外，並入選為台灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股，顯示臺灣企銀長期耕耘於環境、 社會及公司治理(Environmental, Social and Governance)，深獲國內外專業機構的肯定。

今(2019)年4月26日又獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中 小企業放款方案(A組)第一名」與「本國銀行辦理新創重點產業放 款方案(A組)」二項『優等獎』，以及『均衡區域發展特別獎』、『國防產業特別獎』與『循環經濟 產業特別獎』，獲獎連連，肯定不斷。

未來臺灣企銀仍將秉持扶植新創與小微企業之經營理念， 陪伴中小企業發展與成長，將擬定融資、 投資與輔導三位一體的中小企業業務發展方案，期達成「新創小微融資家數倍增、千億活水協助中小企業」之目標， 並成立中小企業專案投資基金， 提供中小企業在創新與轉型升級所需的股權資金，以及提供跨世代、跨領域與跨地域的輔導，協助中小企業世代傳承、 創新升級及向海外市場擴展。積極扶植新創與小微企業成長茁壯， 以培育更多臺灣的中堅企業，為我國經濟穩定與永續發展貢獻心力。