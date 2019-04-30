韓國瑜：無法參加初選民調　黨若納入予以尊重

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）「吳韓會」今（30)日下午3時登場，會面約50分鐘。高雄市長韓國瑜會後表示，現況總統大選初選民調，他身為高雄市長因肩負市民期待，無法參加，但若黨有新的提名辦法將他納入，他予以尊重。

中央社報導，國民黨將針對2020總統提名另訂特別辦法，將韓國瑜、鴻海董事長郭台銘等可能參選者都納入初選，且改採全民調也是目前共識。

今下午3時「吳韓會」準時登場，約進行50分鐘，韓國瑜與國民黨文傳會代理主委程美華，會後一起召開記者會，對外說明。

韓國瑜說，今天他跟吳敦義對談融洽，達成4點結論。

第一，他感謝吳敦義提名他當高雄市黨部主委和競選高雄市長；

第二，吳敦義跟他都深切認為國民黨2020總統大選一定要團結，大家集中一切力量團結起來，共同保護中華民國。

第三，現況總統大選初選民調，他身為高雄市長，肩膀上有市民的期待，沒有辦法參加；

第四，如果黨中央或中常會有其他方式需要他做各種安排，甚至民調，他予以尊重。

媒體詢問，這是否代表接受黨中央主動將他加入民調。韓國瑜說，如果黨部和中常委有新的提名辦法把他放進去，他予以尊重。

韓國瑜說，因為現在還沒有看到提名辦法，未來黨中央的徵詢是主動或被動、有多少人選，他都還不知道，他的立場就是尊重，至於技術性問題，全民調或民調排比等，他都尊重。

另外媒體也問到，「吳韓會」後兩人是否解除心結，韓國瑜說，他選完市長後，跟吳敦義見過1、2次面，黨部主委交接時也見過，氣氛都很好。除了兩人既有的情感基礎之外，還有更重要的目標就是2020的選舉，這個互動模式很愉快，隨時一通電話就可以安排見面，問題不大。