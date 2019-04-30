美國麻疹病例創25年來新高 超過700人中招

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國今年麻疹病例數創下25年以來新高，美國疾病與預防控制中心（CDC）週一表示，麻疹是一種具高傳染性且可能致命的病毒性疾病，今年全美確診病例至少704起，高達22個州都有病例通報，又以紐約市的個別猶太社區最為嚴重。

美國早在2000年時曾宣布麻疹病毒消除，即麻疹病例不再持續常年出現，但今年以來卻爆發麻疹疫情快速蔓延。美CDC表示，704例確診病例遍及全美22州，三分之一的病例為5歲以下的孩童，超過500例患者未接種疫苗，66例住院治療中，其中24例嚴重到併發肺炎。

美CDC表示，麻疹捲土重來，主要與2019年下半年紐約爆發兩波疫情及西北的華盛頓州一波疫情有關，這些地區的民眾因反疫苗風潮和宗教信仰，因此接種疫苗的意願相當低，導致疫情一發不可收拾。

而近來加州也出現麻疹疫情蔓延；加州有兩所大學超過數百名學生和教職員，上週被勒令於校園內隔離或居家隔離，截至本週一，仍有343名學生和教職員仍處於隔離狀態。

美國衛生部門再次強調，麻疹疫苗不會引起自閉症，接種疫苗可以避免麻疹與其他疾病病毒侵襲，呼籲家長與準爸媽為兒童接種麻疹疫苗，以降低家庭或社區群聚感染的可能。