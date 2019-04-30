宜蘭清水地熱併網成功 為台灣能源多元化邁出一大步

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）蘭陽地熱團隊、台灣大學、宜蘭大學共同合作的「清水地熱九號井地熱發電試驗計畫」4月29日傳出好消息，歷經4年半的努力，清水地熱九號井併網成功，可望為台灣的能源轉型提供新選擇。

芋傳媒引述蘭陽地熱公司董事長高成炎說法，清水地熱井目前發電量已達150 KW，主要提供清水地熱園區使用，若有多餘，則規劃售予台電或供園區使用，讓園區成為綠能示範景點。

高成炎也提出2035年能源自主目標。由於地熱是穩定能源，他期許政府將深澳的火力發電廠、核二與核四廠等廠皆改建為地熱發電，進一步朝能源多元化目標邁進。

環境資訊中心引述宜蘭大學機械與機電工程學系教授蔡國忠說法，指這是台灣唯一可供地熱學術研究的場域，完成併網只是起步，目前台大、宜蘭大學的研究生皆參與了此研究計畫。

台灣地熱從1993年清水地熱關廠至今停滯近25年，直至去年泓泉溫泉地熱再度發電，學術界與實務界都面臨人才荒。

宜蘭清水地熱是台灣首座地熱電廠。自1981年併聯發電，但因地熱井結垢阻塞於1993年關廠。之後，政府委託工研院在此進行地熱研發並修復部分井並2016年5月，由宜蘭大學與蘭陽地熱公司以學術研究案向宜蘭縣府租下9號井，進行發電到併網的完整研究。