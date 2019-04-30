國美館「來自山與海的異人」深入亞洲情勢　泰藝術家攜手緝毒組全新創作

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）國立台灣美術館（以下簡稱國美館）將於今年10月舉辦第7屆亞洲藝術雙年展，雙策展人台灣藝術家許家維，及新加坡何子彥，以「來自山與海的異人」為名跨國邀請30組藝術家，透過不同角度聚焦探討亞洲議題，並呈現專為此展創作的作品。

「來自山與海的異人」由雙策展人透過矩陣圖表發想，企圖探討亞洲的政治、歷史、經濟、人文議題等複雜情勢，透過當代藝術家以不同的角度切入，並帶來自己國家的故事，進而串連起整個亞洲局面。

矩陣圖的其中一部分透過贊米亞（Zomia）、以及蘇祿海（Sulu Sea）組成，拋出關於地理、政治、無政府主義等討論。「贊米亞」指的是300公尺以上，西起印度以北、東至越南北部的高地；「蘇祿海」則地處西南太平洋海域，周圍為菲律賓南方群島，與北婆羅洲島環繞。此區域除盛行的海上貿易，更為海盜及恐怖份子聚集地。

值得一提的是，展名中的「異人」參考日本民族學中的詞彙「稀人」（marebito），隱含對陌生人或他人的想像以及看法，近一步延伸指涉為少數民族、流亡者、殖民者、異國商人等；而「山」與「海」則可解釋成相對於平地社會發展的異地，或超越人類眼界的意境。

國美館館長林志明表示，兩位策展人皆有國際經驗，邀請30組國際藝術家展出。這次，主題中的「異人」更是引起熱議，也讓他不禁聯想到已逝詩人沈清松曾提出的「多元他者」（many others）觀點。

策展人許家維說明，「稀人」在以前暗指的是從遠方來的神，當地人為了迎接祂，或是害怕祂生氣，因而熱情款待，也希望能從對方那裡獲得好處，如果延伸此想法變成「異人」一詞，可以指的是從外地而來的商人、殖民者等角色，並呼應到館長提及的「多元他者」概念。

新加坡策展人何子彥提及，此次的圖表由許多看似不相干的詞彙組成，例如礦物（minerals）、雲端（Cloud）、贊米亞（Zomia），這對他來說是最好玩的地方，因為當事物有了連結就會產生關聯，而藝術家們則從自身的角度切入，帶來特別的創作。

何子彥透露，發想展覽核心的圖表對他來說，像是刑具，非常折磨人！因為它像是一張網子，而想法向外擴張時，就像古代把人五馬分屍時的情景。

何子彥強調，圖表的中央為「空無」（Void），為所有元素聚焦的核心，看似歸零的狀態其實並非負面，在東方哲學來說，「空」才能匯集成千上萬的想法，延伸無數的可能性。

特別的是，參展藝術家雙人組Jiandyin來自泰國，長期研究「礦物」並以此為題創作，這次聚焦泰北山區的地緣政治，以毒品走私的路徑連結當地黑魔法傳說，以及少數民族領地，並與台灣大學以及泰國緝毒組合作，帶來全新創作。

「來自山與海的異人」邀請來自印度、以色列、伊拉克等國際藝術家共30組，於10月5日帶來多元當代藝術創作，將以裝置、行為藝術、工作坊等形式呈現，更多詳情請前往國美館官網查詢。