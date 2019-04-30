ISIS首腦沒死?! 隱身五年後昨日現身

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）伊斯蘭國ISIS旗下媒體《標竿網》（Al Furqan network）週一（29日）發布了一段影片，聲稱影片中露臉的男性是ISIS領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。巴格達迪上一次現身是2014年，距今已時隔五年。

據《路透社》報導，在這段18分鐘的影片中，一位外貌與巴格達迪相似的大鬍子男性宣稱，斯里蘭卡的炸彈攻擊是為了報復聯軍在奪走敘利亞邊境小鎮巴古斯（Baghuz）的過程中，殺害了他們的同志。他說ISIS會繼續為遭囚禁與殺害的同志復仇，並呼籲西非的武裝份子對「十字軍法國及其盟友」加強攻擊。

這支影片的真偽與日期尚未核實。巴格達迪上一次的錄影畫面，是2014年在伊拉克的摩蘇爾（Mosul）拍攝。這幾年他的談話，都是只聞其聲不見其人的錄音檔案。

從片頭字幕判斷，拍攝時間是四月初。影片中的巴格達迪盤腿席地而坐，身旁的三個隨從臉部都打了馬賽克。巴格達迪看上去健康良好，模樣比2014年略顯老態。他宣布要建立一個橫跨伊拉克及敘利亞的哈里發國（由宗教兼政治最高領袖哈里發領導的伊斯蘭國家），祈求神保佑他們，並且建議所有的聖戰者消滅敵人的人員、軍事、經濟與後勤力量。

ISIS在全盛時期曾經擁有數百萬人民，國土從敘利亞北部沿著底格里斯河與幼發拉底河，一路延續到巴格達近郊。2017年接連失去兩個重要據點，一個是位於伊拉克的摩蘇爾，另一個是位於敘利亞的拉卡（Raqqa）。巴格達迪自此被迫逃亡，據信一直在伊拉克與敘利亞邊境的沙漠活動。

雖然今（2019）年3月ISIS失去最後一個重要據點巴古斯，但是崇拜ISIS的伊斯蘭極端份子仍在世界各地伺機而動，包括許多非洲國家。巴格達迪在影片中向在巴古斯捐軀的戰士致敬，他說這些戰士來自伊拉克、沙烏地阿拉伯、比利時、法國、澳洲、車臣與埃及。最後他還提到復活節的斯里蘭卡炸彈攻擊，就是為了幫「巴古斯的兄弟」復仇。