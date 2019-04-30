小熊維尼的森林家園慘遭祝融

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）位於英國東南部索塞克斯郡（Sussex）的阿士當森林（Ashdown Forest）英國時間週日（28日）晚間發生大火，阿士當森林是著名的兒童故事主角小熊維尼居住的地方。

據《BBC》報導，東索塞克斯消防隊表示，他們在晚上9點半接獲通報，據估計這場森林大火影響的面積約為20公頃。消防隊表示，熊熊烈焰把附近的一處河谷整個燒光。

消防隊亦坦言規模這麼大的火災很少發生在夜裡，可能是等到被人發現再通報時，火勢已經很大。此外，雖然最近下過雨，但森林裡的矮樹叢依然相當乾燥，很容易著火。

這是阿士當森林近兩個月以來第三次發生火災。二月份曾有志工在計畫焚林的過程中，意外引發火災兩次。這場森林大火延燒了一整夜，消防員在火場待到隔天29日早上10點，確認火苗已完全熄滅才離開，並於29日稍晚返回火場檢查。據信起火的原因應該不是縱火。

(小熊維尼和朋友們居住的百畝森林，就是以阿士當森林做為原型。圖／Pixabay)

阿士當森林位於保育區，風景優美，有豐富的動植物生態。1920年代英國作家米恩（AA Milne）在此地居住時，創作了小熊維尼的故事。維尼和朋友們居住的百畝森林，就是以阿士當森林做為原型。

阿士當森林管理員在接受《BBC》訪問時表示，這裡是許多動物的棲地，包括鳥類與爬蟲動物。同時他也請大家放心，他相信四週內青草就會慢慢長回來，預計半年後阿士當森林就能恢復蔥鬱的原貌。