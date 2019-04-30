今天是「430國際不打小孩日」　打勾勾、不打小孩

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）很多人可能跟小編一樣，第一次聽到4月30日是「國際不打小孩日」(Spank Out Day)。副總統陳建仁，這兩天特別在臉書po文，呼籲大家一起來響應由快樂父母365 - 人本父母學苑和人本教育基金會主辦的「430國際不打小孩日 打勾勾，不打小孩」活動。

根據教育雲網站的解釋，「國際不打小孩日」的主要精神是

「邀請你試試看不要打小孩，至少在這一天不要打， 也許你會發現，將來的每一天，你都不需要打了」。

1998年，美國一個民間組織-有效管理中心(CED; Center for Effective Discipline)創辦人、臨床心理學家Robert Fathman，有感於體罰加諸兒童的傷害，非常讓人遺憾、扼腕，因此選定四月三十日為「 不打小孩日」(Spank Out Day)，由美國終止體罰組織(EPOCH-USA)支援，經由各種活動向社會大眾宣導反體罰的兒童人權觀念。

短短數年間，Spank Out Day在世界各地發酵，使這一天成為國際性的日子。

雖然也有人主張「不打不成器」，以免寵壞小孩(老實說，小編弱弱地認同這派說法)。不過衛福部小編今也針對「國際不打小孩日」PO文提醒大人們，當小孩子鬼哭神號無法無天時，或許真的有可能讓人理智線瞬間斷裂，會想動手「教訓」孩子。

不過這時請記得：

❤深呼吸3分鐘，先處理自己的情緒，再處理孩子的問題。

❤教孩子，不是教訓孩子！

❤「教」，是要溫和而堅定地跟孩子溝通；「教訓」只是父母一時的情緒發洩。

❤打罵、體罰、教訓孩子，不但可能失手傷了孩子，更造成孩子內心永遠的創傷。

此外衛福部小編也提供了取代打罵，「正向教養」的妙方：

爸媽必備的《0-6歲正向教養手冊》

「430國際不打小孩日 打勾勾，不打小孩」活動超連結

圖/「​430國際不打小孩日 打勾勾，不打小孩」活動臉書