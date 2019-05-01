在希臘神話中，歐萊恩(Orion)是個高大英俊的獵人；他整天拿著弓箭在森林中狩獵。有一次他因病導致雙目失明，經高人指點，他前往日出之處向太陽神阿波羅求助。阿波羅用黎明的燦爛陽光治癒了他的雙眼；也因為如此，歐萊恩邂逅了阿波羅的孿生姊姊阿媞米。阿媞米是月之女神，也是主司狩獵的女神；她跟歐萊恩同是獵人，兩人一見鍾情，立即陷入熱戀。

由於阿媞米曾經發願終身守貞，不接觸任何男人，因此阿波羅知道了這個戀情之後非常生氣。於是怒從心中起，惡向膽邊生，他想出了一條毒計。有一天傍晚，歐萊恩在湖裡行走，只有頭頂露出水面；阿波羅就跟阿媞米打賭說，她一定射不中那個在遠處湖面上「漂浮的東西」。阿媞米二話不說，一箭就命中目標。當湖水將歐萊恩的屍體沖上岸時，阿媞米傷痛欲絕，但一切都已經太遲了。

眾神之神宙斯獲知此事之後，將歐萊恩化為一個星座，安置在天球上。後世的人在滿天星斗的夜空中可以看到一個獵人的圖像，束著腰帶，擺出打獵的姿態，這就是「獵戶座」。

獵戶座是一個自遠古時代就已命名的星座；在希伯來人的古籍《約伯記》裡面就有記載：「Canst thou ... loose the bands of Orion?」(你能...解開歐萊恩的腰帶嗎？)，參見《約伯記》第38章第31節。

所謂「歐萊恩的腰帶」是古人在獵戶座裡面看到的三顆明亮的星，幾乎排成一直線，在夜空中用肉眼很容易找出來。這三顆星合稱「參宿」，由東至西分別稱為參宿一、參宿二、參宿三。從地球上看，這三顆星似乎是排成一直線，而且距離我們似乎一樣遠。其實，參宿一距離地球1,260光年，參宿二距離地球2,000光年，參宿三距離地球1,200光年；如果我們跳脫地球，遠離太陽系，從另一個角度來看，這三顆星係散居在宇宙眾星當中，互不相干，更別說會排成一直線。

「星座」的概念屬於古代的天文學，絲毫沒有現代科學的成分。它是以地球為中心所建立的一個理論；因此當現代科學揚棄以地球為中心來觀察整個宇宙時，星座理論在科學領域裡已經沒有正當性。儘管「國際天文學聯盟」(International Astronomical Union)在1930年曾經訂定並出版了88個現代星座總覽，但是其中除了明確劃分各星座的邊界之外，也沒有多少現代科學的內容。

天文學引進現代科學之後，人類對宇宙才逐漸有了真正的了解。例如上述「歐萊恩的腰帶」，我們現在已經知道只有在地球上才會看到三顆星(參宿)排成一直線。除此之外，現代科學還發現，參宿一其實是三顆恆星組成的，由於相互距離很近，古人以為那是單顆星球。而參宿三更複雜，是由四顆恆星組成的「多星系統」，不是單顆星球。這些都是古人完全無法想像的。

「星座」的概念本質上既是屬於非科學，因此由星座概念所衍生出來的理論 (例如利用「星座」來占卜)，也都是非科學的。在現代繁忙單調的生活中，也許電視上的星座占卜節目會帶給人們些許樂趣，或許星座占卜的話題也是人們茶餘飯後輕鬆的談助。然而請別忘了，星座的概念是源自遠古人類對宇宙錯誤的認知，用星座來占卜的可信度自然是不言可喻了。