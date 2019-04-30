2020台灣的總統選舉　你投給被獨裁統一？還是民主自由？

▲圖：《自由領導人民》（法：La Liberté guidant le peuple），作者法國浪漫主義畫家歐仁·德拉克洛瓦（Eugène Delacroix），為紀念1830年法國七月革命的作品，目前收藏於巴黎羅浮宮，取自Wiki。

台灣瘋選舉不是一件稀奇的事情，但大家真的知道-投票的真正意義嗎？回顧過去的總統選舉和地方選舉，常有所謂「都一樣爛，隨便投」、或是「不喜歡這個黨，所以用選票把他換下來」，甚至還有「誰做都好，只要我還有工作做、有錢賺就好了」，但這一張選票對於你我的未來真的一點影響都沒有嗎?這些言論乍看之下正確，但實則不然。我們要知道台灣是目前國際上最為特殊的存在，我們有敵對勢力的存在，完整的說是有敵國的國家。所以不管怎麼投，都不可以投給有可能出賣台灣給敵國的候選人。

「都一樣爛，隨便投」，這是一個謬誤，必然是有差異。一個「-10」跟「-50」會是一樣的嗎？顯然不是，更何況台灣的政黨都有著核心本質的不同，如： 傾向統一、傾向獨立。

「不喜歡這個黨，所以用選票把他換下來」

討論「不喜歡這個黨，所以用選票把他換下來」這個問題前，在正常的民主國家，這當然是這樣的政黨輪替方式。不幸的是，台灣不是正常的民主國家，台灣是有敵國的國家，更糟的是有親近敵國的政黨。

先了解以下幾個名詞，「一國兩制」、「一中各表」、「和平協議」、「九二共識」。這是台灣目前國際上面臨的問題，任何一位候選人都不該閃避的問題。如果要參選，就應該針對上述四個內容說明自身立場。因為這四個問題與中華人民共和國的壓迫直接相關，也影響著台灣現在的命運。

上述問題的重要性：

1.「一國兩制」：中華人民共和國認為台灣是中國的一部分、要將台灣變成特別行政區，如同香港。觀察香港的現況，真的是一國兩制嗎？一國兩制對台灣真得好嗎？

2.「一中各表」：中華人民共和國的國台辦已經在2018年12月28日重申「沒有一中各表」。意思就是一個中國，台灣就是中國(中華人民共和國)的一部分。我們要思考，如果台灣變成中華人民共和國的一部分，我們還可以保有自由民主嗎？光是言論的自由就有可能喪失、更別說新聞的部分。

如此更要思考台灣之前的一中各表到底是在說什麼？中華民國與中華人民共和國雙方都同意一個中國，但是對一個中國的內涵，雙方可以有各自不同的表述方式。一為中國是中華民國，一為中國是中華人民共和國，但這會導致中國是中華民國，也是中華人民共和國，(因為A=B、A=C，所以B=C)，這是相當荒謬的邏輯。台灣人不會認為中華民國是中華人民共和國，而中華人民共和國的人會認為台灣的人也自稱中國人，故說是同一國人。所以一中各表根本沒有共識，故當初國民黨堅持一中各表的人，現在應該要對人民說明當初的一中各表是什麼。

3.「九二共識」：時至今日九二共識都沒有正式條約，如此重要的事情，這樣是否太過荒謬。同時「九二共識」也被國民黨解讀為「一中各表」的內容，誠如上述，也就是沒有共識。那堅持的「九二共識」到底是什麼？堅持沒有共識嗎？還是要中華人民共和國承認中華民國才是中國？或是中國包含「中華民國的屬地」及「中華人民共和國的屬地」，那誰才是主導國家的主體？

但「九二共識」的問題目前已經不是問題，因為習近平已經清楚說明，沒有一中各表，只有一個中國、提出「和平統一、一國兩制」基本方針。換言之，「九二共識」的實際意義是「和平統一、一國兩制」而非「一中各表」。這邊我們要思考我們要讓中華人民共和國，「和平統一、一國兩制」嗎？

4.「和平協議」：觀察西藏(1951年)的和平協議情況，以及新疆自治區，到底多和平。我們還能相信和平協議嗎？

同時「和平協議」還有一個問題癥結點，要先知道1969年《維也納條約法公約》規定第二條規定：稱「條約」者，謂國家間所締結而以國際法為准之國際書面協定，不論其載於一項單獨文書或兩項以上有關之文書内，亦不論其特定名稱如何。所以「和平協議」是國與國的關係嗎？是否意味著是兩個國家？若是國與國關係，所以目前實際是兩個國家無誤，但台灣並沒有被承認是一個國家。若「和平協議」屬國內法，請問現在中華民國與中華人民共和國是同一國嗎？那為什麼要台灣承認是中華人民共和國的一部分，因此如果簽下「和平協議」，顯然會立刻被認知為台灣是中華人民共和國的一部分，也就是「簽下=賣台」，而且其它國家不得干涉。故簽「和平協議」之前，要先釐清，是國內法或是國與國的條約，而國民黨有義務說明清楚。

作者認為「和平協議」是中華人民共和國給國民黨的台階，因為在「和平協議」之前，國民黨提倡「九二共識，一中各表」。但由於「九二共識」在2018年被習近平重申「九二共識」是「一個中國、一國兩制」，導致國民黨無法堅持「一中各表」，只好轉為「和平協議」。但我們要知道「和平協議」就是中華人民共和國「和平統一、一國兩制」的鋪陳，所以不該相信中華人民共和國所謂的「和平協議」。

作者認為如果「和平協議」生變，且很大可能性會發生如：新疆、西藏、香港的情況。而鼓吹簽署的人，大可以逃到其他國家，而跑不掉的人民屆時要如何面對類似新疆、西藏、香港的命運，所以「和平協議」絕不可以簽。

小結：

基於上述問題的重要性，任何總統參選人應該說明清楚此四點的內容，不管有沒有喊此口號都應該要說明立場，且不可閃避，因為人民有權利知道此候選人是否會與人民站同一邊。

所以「不喜歡這個黨，所以用選票把他換下來」，這句話在正常國家正確。但在台灣的大前提是不可以將選票投給傾向敵國的參選人，否則只是與虎謀皮。

被獨裁統一跟現在情況有什麼差，跟一般人有什麼關係

台灣部份的人，最近有著一種聲浪，認為向中華人民共和國靠攏、被統一也無所謂，反正生活一樣是辛苦，換誰做都一樣辛苦，不管是藍、或是綠、甚至是紅。但這是一種大錯特錯，也是一種不關心國際間大事的情況，如：西藏、新疆、香港，都一無所知，因一帶一路而倒楣的國家，還嫌少嗎？所以向中華人民共和國靠攏真的差不多、或是無所謂嗎？我們要正視可能會發生的情況。

同時台灣年輕人喜歡旅遊，是否可曾想過台灣的護照可以在許多國家通行，而中華人民共和國的護照並非如此。因此國籍改變，護照顏色由綠變紅，真的與一般人沒有關係嗎？

再來若成為同一個國家之後，參考此文章：香港醫療慘狀「超音波等28個月」台健保若被搶等著變這樣。難道我們要讓台灣的健保變成別人快樂的天堂，而自己繳錢給外人爽嗎？

由此看來被獨裁統一惡劣情況罄竹難書，我們真的可以隨便放棄選票讓自己國家開回頭車，從民主自由走回去獨裁嗎？

進化的獨裁者比起拿槍砲飛彈直接恐嚇更危險，我們已經溫水煮青蛙到快要熟透的地步

我們被中共的意識型態慢慢的同化，這是對的嗎？我們難道要成為下一個新疆維吾爾嗎？看看他們的慘況，反思我們現在是否在步入自殺。文章：維吾爾新娘婚禮上表情扭曲 網爆：為救家人被逼嫁中國男。

三十年前中華人民共和國武力威嚇台灣，說要武力犯台，全民反抗，時至今日，大家對於武力犯台、和平統一、被中華人民共和國併吞，早已見怪不怪，甚至是無所謂。以前的台灣人會對獨裁統一感到害怕，而去爭取自由，為什麼到了現在卻是可以接受亡國，這豈不是一種悲哀。

國民黨不可信

國民黨對於台灣一直有著巨大的影響，好壞皆有。但理念似乎一直不斷修改，並且令人覺得莫名其妙，從反攻大陸(統一對面)，到堅稱九二共識與一中各表(不敢再提反攻)，如今被中華人民共和國否認一中各表，便開始趨向「被統一」，要大家一起接受和平協議。

國民黨應該對台灣人民說明清楚理念到底是什麼，為什麼如此的錯亂，難道統一與被統一是一樣嗎？

並應該說明九二共識，因為1992年到2018年將近26年，因九二共識台灣產生的動盪非常多，為什麼被否決後不做任何解釋，難道當人民是健忘的傻子，會不記得這段期間曾經發生過的事情嗎？同時九二共識可以不確認雙方認知的內容(對面不承認一中各表)，就回來自欺欺人，騙自己也騙台灣人民，這是一個政黨做事的態度嗎？

還有如果九二共識中華人民共和國可以這樣的欺詐台灣人，那麼台灣人若再相信和平協議，不就是證明了自己有多愚蠢嗎？同時鼓吹和平協議的國民黨是否有考慮到對面不值得相信，又或者是證明自己不值得相信。

結論：

「台灣的選舉，不喜歡綠可以投藍嗎？」有兩大前提，要先說明「一國兩制」、「一中各表」、「和平協議」、「九二共識」的立場、及如何與中華人民共和國應對。以及要知道台灣是存在敵國的國家，不能將選票投給傾向敵國的參選人。所以「台灣的選舉，不喜歡綠可以投藍嗎？」理論上是可行的。但我們仍要思考政黨參選人會受限於自身的政黨理念。故「台灣的選舉，不喜歡綠可以投藍嗎？」的答案，就顯而易見了。

台灣的未來決定在有投票權的人身上，姑且把有投票權的族群切為六份，深藍、淺藍、隨意投的中間選民、政治冷漠的中間選民、深綠、淺綠。其中將不理性投票的人先行排除，本文主旨，是要點明政治與每個人息息相關，不可以隨便亂投。難道我們還學不會教訓，東澳的正名公投，導致多少國家誤會台灣是中華人民共和國的一部分、不願獨立；以及前幾年的英國脫歐公投，由於年輕人的不予以重視，導致脫歐引發種種問題。我們還可以輕視問題而隨意的相信政治與媒體的片面之詞嗎？本文希望藉由說明過往三十幾年的問題癥結點，讓大家知道國民黨與中華人民共和國不值得相信，希望被蒙蔽且還有理性判斷的人可以了解到事情的真相與重要性。最重要的是不可讓台灣用血拼出來的民主，隨意的葬送掉。

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「身為享有自由民主國家的人民，應盡的義務是捍衛自由民主，不向獨裁靠攏。」

「面臨國家的民主存續時，沒有人是局外人。」

「自由民主的制度像是空氣，擁有的時候沒有感覺，唯有在失去的時候才會痛苦。」

「當納粹黨來抓共產黨的時候，我沒有站出來為他們說話，因為我不是共產黨；當納粹黨來抓猶太人的時候，我沒有站出來為他們說話，因為我不是猶太人；當納粹黨來抓工會的人的時候，我沒有站出來為他們說話，因為我不是工會的人；

當納粹黨來抓天主教徒的時候，我沒有站出來為他們說話，因為我是基督徒，不是天主教徒；當納粹黨來抓我的時候，再也沒有人站起來為我說話了。」

馬丁．尼莫拉（Martin Niemoller 1892-1984）

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延伸討論１：中華人民共和國不是「敵國」，而是「祖國」嗎？

部份人認為中華人民共和國不是敵國，而是祖國，所以是同一國人。但請問同一國為什麼整天說要武力統一，並用飛彈對著台灣，故實際上是敵國，是敵國就不是同一國人，祖國並不是應該先考慮的內容。

延伸討論2：中華人民共和國與中華民國是同一國人，目前是內戰狀態嗎？

部份人認為中華人民共和國與中華民國，是同一國人，目前是內戰狀態。但請問如果是內戰狀態，傾向統一，難道是中華民國管理中華人民共和國嗎？還是反過來，那不就變成是投降，然後投降就失去自由民主。顯然不合理，故稱呼內戰狀態不合理。

延伸討論3：章念馳：是台獨逼出了統一，這句話合理嗎？

台獨逼出了統一，意思是台獨導致統一。邏輯寫法是「台獨Ｐ→統一Ｑ」。必然成立「不統一（～Ｑ）就不台獨（～Ｐ）」。但不統一的話，那就是兩個國家，也是各自獨立，而台獨也是各自獨立。故中華人民共和國統不統一台灣，在那之前，台灣都是獨立的國家阿，所以中共必定統一台灣阿，不管和平統一還是武力統一，才不管台灣獨不獨立。

故「台獨逼出了統一」只能恐嚇膽小的台獨者，放棄台獨，但實際上不管喊不喊台獨，中華人民共和國都以統一台灣為原則。既然如此我們為什麼屈服獨裁政府的威脅，而放棄民主。

延伸討論４：台灣真的有統獨問題嗎？統獨問題是偽議題，應稱為更改國號。

部份人認為統獨問題是重要的問題，但實際上根本不是問題。統一可分為統一中華人民共和國、被中華人民共和國統一，獨立就是台灣獨立。但軍事力量使台灣統一中華人民共和國不可能，而被統一是賣台，而中華民國早已獨立（華獨）。基於上述理由統獨問題一直是偽議題，只是拿來分裂族群、恐嚇人民的內容。

我們應該正視問題，統一就是被侵略。而獨立問題基本上這邊牽扯到中華民國未定論，在此不討論，若要完整討論必須等到重要資料開放方能得知。先假設中華民國已經是獨立的國家。由於一中各表的問題，已經導致台灣內部認同混亂，以及中華人民共和國的以意識形態試圖將台灣變成自己的一部份，並導致外國人分不清楚兩者差異。基於台灣的鑑別度，有必要更改國名，所以基本上是從已經獨立的中華民國更改國號的問題，而不是台灣要獨立的問題。

延伸討論５：中華人民共和國以「若台獨就打台灣」為原則，邏輯正確嗎？

台灣早用中華民國獨立，喊不喊台獨，中華人民共和國都會打台灣。也就是不管華獨或是台獨、或是ＸＸ獨，任何形式的獨立，中華人民共和國都會打台灣。

延伸討論６：台獨就打台灣 ，那中華民國是不是國家？

中華人民共和國以「若台獨就打台灣」，顯然是不把中華民國當作獨立國家，所以先前的九二共識、一中各表（中華人民共和國與中華民國），就不攻自破。如果國民黨堅持台獨會被中華人民共和國攻打，顯然是不把自己成立的中華民國當獨立國家。所以有著這麼多的矛盾點的論述，我們不該支持。

延伸討論７：中華民國不算是台獨嗎？

中華民國是不是在台灣的獨立國家，答案顯而易見，也會被中華人民共和國歸類在台獨的一部份。所以堅持中華民國是國家（華獨）又反台獨的台灣人，邏輯不通。