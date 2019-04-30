小琉球不塑低碳輕旅行　讓綠蠵龜有好「龜」宿

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）想到小琉球旅遊，以後可以選擇來趟「不塑低碳輕旅行」，從自備或租借環保杯到投宿環保旅店，用實際行動從衣、食、住、行等各方面，共同維護當地自然生態環境，讓綠蠵龜擁有好「龜」宿。

環保署署長張子敬表示，小琉球環境優美，近年吸引約100萬的觀 光人潮，造成最大的環境衝擊就是塑膠類垃圾大增。 為逐步落實塑膠減量，環保署與屏東縣政府合作推動「 無塑低碳島示範計畫」，已於島上的觀光港、風景區、 公船候船室及安檢所等地完成9處10台飲水機設置， 並建立飲水地圖。

張子敬還說，統計島上飲水機啟用約半年時間，以每瓶600毫升的瓶裝水計算，已減少3萬瓶以上的廢寶特瓶，以每個瓶裝水可減少150克的碳足跡計算，累計減碳4,500公斤。

小琉球是台灣離島中唯一的珊瑚礁島， 擁有秀麗的美景與豐富生態，每年7月至9月是旅遊旺季。為此，當地旅宿業者為兼顧生態環境及觀光發展，已有46家旅宿業 者加入環保旅店，密度居離島之冠。

自無塑低碳島計畫啟動後，已結合當地商家及民眾，以環保杯租借，亦即「琉行杯共享行動」方式，減少一次性塑膠飲料杯垃圾。環保署盼能鼓勵遊客減少使用一次性塑膠用品，一點一滴地減少垃圾量，讓後代子孫能夠體驗珍貴的生態環境，共享現有的自然資源。

自即日起，民眾利用手機掃描飲水地圖QR Code，並至現場操作飲水機台，每使用1台即可獲得綠點300點，最多可獲得3,000點。活動期間至環保署粉絲專頁追蹤按讚，於活動貼文上傳小琉球彩繪飲水機照片，tag 2位好友並公開分享貼文，即可獲得抽獎機會，相關抽獎活動訊息請上「環保集點」官網「限時活動賺點」查詢。

▲圖片由環保署提供