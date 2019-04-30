慈濟菲國辦器官移植論壇　醫療新南向交流

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）配合衛生福利部「一國一中心」計畫，花蓮慈濟與台大醫院多位醫師今（30）日出席在馬尼拉舉行的器官移植暨葉克膜應用論壇。菲國醫師指出，如何提高民眾器官捐贈意願是當務之急。

花蓮慈濟醫院副院長許文林、器官移植中心主任李明哲、幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠、心臟外科主任張睿智及台灣體外維生系統學會理事長周迺寬、台大醫院外科主治醫師賴鴻緒、何明志等台灣專家特別赴菲，就台灣器官移植政策、小兒膽道閉鎖患者治療、小兒肝臟移植等主題發表演說。

賴鴻緒告訴中央社，菲國人口年輕化，每年約200萬名新生兒，這些新生兒一旦罹患膽道閉鎖，常需要進行肝臟移植手術，但小兒肝臟移植在菲律賓萌芽時間不長，希望與菲律賓外科醫師交流膽道閉鎖與肝臟移植實務經驗，藉由技術討論，對當地小兒膽道閉鎖醫療提供協助。

不過，曾赴高雄長庚醫院接受亞洲肝臟移植先驅陳肇隆指導，並留在高雄長庚10年的聖路加醫療中心（St. Luke's Medical Center）肝臟移植手術主任康塞赫羅（Allan Concejero）和羅薩蒂-李基德都指出，當前菲律賓器官移植面臨的最大挑戰，是如何提高民眾器捐意願。

康塞赫羅說，菲律賓器官移植率低主因可能是民眾對器官捐贈接受度不足，這涉及政府如何教育、鼓勵公眾捐贈器官。如同李明哲演講中所說，這是衛生當局當務之急及責任所在，希望他們能從今天的論壇得到一些想法和啟發。

徐佩勇致詞表示，台灣有24個醫學中心，希望透過「一國一中心」計畫，與新南向國家一起努力，將新技術、好的產品及醫療服務帶到菲律賓。

另一方面，他指出，台灣自2009到2016年受邀擔任世界衛生大會（WHA）觀察員，積極參與WHA和世界衛生組織（WHO），協助改善台灣與全球疾病防治。可惜的是，過去兩年在政治力介入下，台灣並未受邀參加WHA，希望未來獲得各界支持，持續參與WHA、WHO會議與活動，對國際疾病防治發展做出貢獻。