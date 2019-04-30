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法知名水族館30隻無溝雙髻鯊死亡 動保團體控訴不當圈養

國際自然保護聯盟已將無溝雙髻鯊列為瀕危物種，卻因國際對魚翅的需求而非法捕撈，影響其存續。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2019/04/30 11:31
無溝雙髻鯊

無溝雙髻鯊 (來源 維基百科)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）法國濱海布洛涅的瑙喜嘉國家水族館(Nausicaá Centre National de la Mer)本(4)月25日在其臉書官網宣布，他們最後一隻無溝雙髻鯊死亡的消息。

瑙喜嘉國家水族館館長Philippe Vallette告訴法新社(AFP)，鯊魚是因感染到一種鐮孢菌屬而病死。

瑙喜嘉國家水族館寫道，三個星期前，保育員已發現這隻無溝雙髻鯊食欲不佳，於是將牠移往獨立的水槽以便近距離觀察，並即時提供所需的治療。然而，團隊雖努力提供照護，無溝雙髻鯊狀況仍無起色。

不過，根據法媒「20 minutes」，非政府組織海洋守護者協會(Sea Shepherd)指控水族館，不應將這些脆弱及受威脅的動物圈養起來，人為豢養使其壽命減少。如今用保育等藉口來合理化對此類受威脅物種的商業活動，實令人無法忍受。

海洋守護者協會表示，寧願公共基金挹注於展覽的300萬歐元，能投資到自然環境中，用於對抗非法捕撈。

無溝雙髻鯊在瑙喜嘉國家水族館的存在，旨在讓遊客暸解這種動物的美麗和脆弱，進而暸解牠、觀察牠的行為，以便學習如何在自然環境中保護牠們。

綜合媒體報導，總共有30隻無溝雙髻鯊在2011到2019年間過早死亡，這些鯊魚都是在年幼時，從澳洲東北沿岸捕撈上岸。國際自然保護聯盟已將無溝雙髻鯊列為瀕危物種，Vallette 表示，「每年有1億隻無溝雙髻鯊（Sphyrna mokarran）因其魚翅而遭到殺害」，導致其族群數大幅減少。
無溝雙髻鯊
瀕危物種

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