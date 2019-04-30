日皇明仁最後一天在位 睽違202年退位儀式今登場

日皇明仁今天將在相關儀式結束後退位，傳位給皇太子德仁，這也是202年以來再次有日皇退位儀式。日本將於5月1日告別平成年代，正式進入令和紀元。

法新社報導，日本當地時間今天下午5時（台北時間今天下午4時）舉行日皇退位儀式，將在皇居宮殿的「松之間」舉行約10分鐘「退位禮正殿之儀」後退位。

在此之前，明仁今天上午10時（台北時間9時）已出席在皇居「宮中三殿」（賢所、皇靈殿及神殿的總稱）所舉行的「退位之禮」，向皇室祖先及眾神傳達退位之意，明仁循古禮順利於10時10分完成。

明仁將在一系列莊嚴儀式下傳位給長子、59歲的皇太子德仁，準備開啟新年號「令和」的新紀元。

基於日本皇室典範特別法規定，明仁30日退位後，到30日午夜之前仍是日皇，隨著時間跨入5月1日零時才算正式退位，皇太子德仁同時間正式成為新日皇。

德仁另將於日本時間5月1日上午10時30分舉行的登基大典後正式繼位，隨後發表他繼位後的第一次正式公開談話。

日本上一次舉行日皇退位儀式，是在江戶時代後期的「光格天皇」，距今202年；明仁在退位儀式上將穿著晨禮服，跟皇后美智子共同出席。

隨著這場歷史性的日皇退位儀式，素以辛勤工作著稱的日本舉國將有空前的10天假期，合併紀念新日皇登基和傳統的5月「黃金周」慶祝活動。