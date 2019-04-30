毀林致全球生態失衡　一個英國面積已消失

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）人類破壞環境生態變本加厲，尤其以原始雨林受到的威脅更為嚴重。主因多以發展畜牧業與大規模商品農業相關，去年森林消失面積約一個英國大。

聯合報導，導致森林消失的主要原因，多是發展畜牧業與大規模商品農業，像亞洲與非洲生產棕櫚油、南美洲生產大豆與生物燃料農作物。另外，可可等小規模商業化農業也會導致森林被大量砍伐。

美國研究機構指出，去年人類在世界各地破壞森林的面積多達12萬平方公里，幾乎每1分鐘就有30個足球場面積大小的森林在地球上消失。

據《印度泰晤士報》報導，全球森林觀察組織指出，去年熱帶森林消失面積大小是2001年開始調查以來第四高，其中3分之1更屬於原始雨林，巴西佔4分之1，剛果民主共和國與印尼各佔10%，馬來西亞與馬達加斯加比率也偏高。

對此，世界資源研究所研究人員絲莫爾表示，「世界的森林現在已在急診室，地球的健康已有危險，光靠繃帶是不夠的。」

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，森林可吸收3成人類製造的溫室氣體，海洋則負責23%。這次報告指出，熱帶雨林藉由維持包含紅毛猩猩、大猩猩、美洲虎與老虎在內等動物的棲息地，已成為全球森林生態系統的關鍵。

雨林對控制氣候變遷也非常重要。由於印尼開始實施暫停森林砍伐，2018年當地森林消失是2003年以來最低。綠色和平英國辦公室執行長索文指出，「森林是我們對抗氣候變遷與生物多樣性喪失的最大防禦，但毀林卻正在惡化當中。」