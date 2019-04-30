馬來西亞台商聲援參加WHA　大使出席力挺一表團結

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）駐馬大使洪慧珠參與馬來西亞台商舉辦的聲援台灣參加世界衛生大會活動，盼請國際社會支持台灣參與，並嚴肅表示中國不應以犧牲台衛生權益達政治目的。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處大使洪慧珠，近日晚間出席馬來西亞台商及各界聲援台灣參加世界衛生大會（WHA）說明會，會中馬來西亞台商及各界鄭重呼籲WHO邀請台灣參與2019年第72屆世界衛生大會，並籲請國際社會支持台灣參與世界衛生大會，不該因政治壓力將台灣排除在外，中國更不應犧牲台灣的衛生權益做為政治要脅手段。

世界衛生大會(WHA)將於5月20日至28日在日內瓦召開，僑務委員劉惟祥就世界衛生組織應邀請台灣參與2019年第72屆世界衛生大會發表聲明。聲明指出，台灣位於印太樞紐，具高度防疫需求，若將台灣排除在外，將使台灣成為全球防疫缺口。

劉惟祥說明，近年台灣來已成為積極的國際援助提供者，發展經驗可供許多國家參考，將台灣納入全球防疫體系，將使更多國家受惠。國際社會應正視並捍衛台灣與全球各國人民同享平等參與國際防疫體系的權利。

駐馬來西亞代表處大使洪慧珠感謝台商及各界熱情力挺，希望各界團結一致發揮影響力，支持台灣參與WHA。

馬來西亞台灣商會聯合總會創會總會長洪榮民、名譽總會長杜書垚、副總會長康耀忠、財務長林文祺、馬來西亞吉隆坡台灣商會會長魏早增、副會長孫浩文、副會長蔡欣恬、馬來西亞柔佛州台灣商會會長蘇春生、副會長吳文祥、僑務委員劉惟祥、僑務顧問張永泉等人皆現身支持。