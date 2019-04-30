挪威漁船與白鯨邂逅 疑為俄國「水下哺乳類軍種」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）挪威印加（Inga）漁村漁民上週出海時，意外「遇到」一頭白鯨，身上竟然綁著俄國製的繩子，引發外界揣測，該白鯨可能屬俄國「水下哺乳類軍種」，也讓這人鯨邂逅蒙上了一層神祕色彩。

衛報報導，挪威漁業官員Joergen Ree Wiig表示，白鯨身上繞著一圈繩子，上面寫著「聖彼得堡設備」（Equipment St. Petersburg），由於聖彼得堡是俄國城市，套繩上還有能架設相機的裝置，不免令人將這起生態事件與軍事活動做連結。

漁民指出，這頭白鯨個性溫馴，但行為詭異，不僅在船邊游來游去，還刻意扯動船身繩索，再加上身上纏著能裝設相機與武器的套具，海事專家判斷，可能曾受俄羅斯軍事訓練。漁民已協助白鯨卸除繩索。

挪威北極圈大學（Arctic University）教授Audun Rikardsen透露，俄羅斯軍方本就有豢養鯨魚、再將之野放的歷史。由於俄方科學界對此白鯨一無所悉，更加深了牠是來自軍方的揣測。

1980年代，蘇聯曾將海豚收編供軍事之用。海豚視力極佳、記憶力強，是偵蒐海下武器最佳「人選」。這哺乳類軍種計畫已於1990年代中止。然而，2017年，俄羅斯媒體Zvezda報導，俄國已在北極海域重啟對白鯨、海豹與瓶鼻海豚之軍事訓練。俄國總統普丁過去三年來也已重啟北極沿岸的蘇聯時期軍事基地。

俄國北部的莫曼斯克海洋生物研究所（Murmansk Sea Biology Research Institute）在軍方授意之下，負責研究白鯨是否能訓練來「守衛海軍基地入口」，「協助深海潛水員，必要時截殺陌生闖入者」。海豚與海豹的訓練則著重於背負工具供潛水員使用，並偵蒐海底魚雷、水雷等武器，最深可達海平面以下120公尺。

挪威外海驚見「俄國軍種」小白鯨（圖／美聯社）