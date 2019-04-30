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日皇孫悠仁座位遭放2利刃　56歲嫌犯被捕

警方昨(29日)逮捕56歲的嫌犯長谷川薰，他向警方坦承非法侵入校園。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/04/30 11:56

圖/維基百科, by あばさー (TN後製)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日皇明仁的孫子、二皇子秋篠宮的長子悠仁就讀的國中座位26日遭人擺放兩把利刃，警方昨(29日)已逮捕到56歲的嫌犯長谷川薰，他向警方坦承非法侵入校園。

日本媒體報導，本月26日，12歲的悠仁所就讀的東京都文京區、御茶水女子大學附屬中學教室座位遭人擺放了兩把利刃，刀子被膠布纏在棍子上。

所幸當時班上學生去上戶外教學，教室空無一人。

掌管東京警務的警視廳從監視器影像鎖定一名戴著頭盔身穿藍衣、打扮像工人的男子，從校園正門進入學校。後來警方從地鐵站的監視器影像，循線在神奈川縣平塚市一間旅館找到嫌犯，並以涉嫌入侵建築物的罪名加以逮捕。

至於嫌犯長谷川薰的犯案動機，目前尚不清楚。

悠仁是日皇次子文仁、也就是秋篠宮的長子。悠仁的伯父、皇太子德仁明天(5月1日)將繼位為新日皇，屆時悠仁的皇位繼承順位將成第二位，其父秋篠宮則是繼承順位第一的王室成員。

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日本
悠仁王子
秋篠宮
長谷川薰
御茶水女子大學附屬中學

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