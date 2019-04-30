國美館認識新南向文化　變裝嘉年華5/5戶外登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國立台灣美術館（以下簡稱國美館）舉辦「華麗變身！東南亞街景的變裝嘉年華」活動，邀請來自越南西貢的「新時代歌舞團」展演秀，以及涵蓋語言、禮儀、飲食等多面向的東南亞文化體驗活動，邀請民眾一起體驗「多元文化街頭風」。

「華麗變身！東南亞街景的變裝嘉年華」包含兩大主題活動，分別為由越南的歌舞團帶來的「變裝樂透秀」表演，以及能深入認識越南文化的「〈視角轉身〉跨文化體驗活動」。

「變裝樂透秀」邀請「越在嘉文化棧」引薦來自西貢的「新時代歌舞團」，透過展演秀帶領觀眾認識越南民間習俗活動LÔ TÔ SHOW。LÔ TÔ SHOW是早期越南鄉間十分流行的庶民活動，現今的演出除了變裝呈現，也將傳統諺語、民謠帶入機智問答的互動遊戲，活動也將隨機邀請現場民眾參加，熱鬧可期。

此外，「〈視角轉身〉跨文化體驗活動」則由「壹零玖伍文史工作室」規劃，以語言、禮儀、飲食等延伸的互動遊戲，帶領親子團體透過「異國語言說與猜」、「異國禮儀做與演」、「常民調味香料鹽動手做」等體驗活動，經驗不同的文化饗宴。

國美館表示，他們近年來透過多元文化的跨領域思維，於兒童遊戲室為親子觀眾提供不同文化視覺經歷與藝術形式的體驗課程，今年的「文化街頭風--多元文化裡的街頭風情」以東南亞國家常見的街景風貌體現庶民日常藝術體現，持續為親子提供多元文化的藝術饗宴，每月將於兒童遊戲室舉辦2場次。

國美館此次以新南向文化為主題，舉辦多場精彩有趣的活動，大型活動「華麗變身！東南亞街景的變裝嘉年華」將於5月5日國美館下凹庭園登場，更多詳情請前往官網查詢。



資訊海報（圖/國美館）