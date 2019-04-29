【謙卑、謙卑、再謙卑】該深自反省了！

1、有相當多關心民進黨2020台灣總統候選人「蔡賴之爭」的台灣選民，其中台灣民意基金會董事長游盈隆教授，以「理想的台灣總統應該具備什麼特質」的面向，在最近對台灣民眾進行民意調查，其民調結果在27日公布。果然如一般大眾的認知，賴清德在所有的7個特質，都比蔡英文好。

(理想台灣總統的七項特質：蔡英文 VS 賴清德)



2、這7項詢問「蔡英文 VS 賴清德」的理想台灣總統特質的面向問題，分別是 ～

(1)、關心一般老百姓的需要

(2)、促進台灣經濟發展

(3)、為台灣帶來所需要的改變

(4)、具有強有力的國家領導能力

(5)、誠實且值得信賴

(6)、處理複雜的兩岸關係

(7)、提升台灣的國際地位和尊嚴

3、以上7項理想台灣總統特質比較，蔡英文總統獲得的支持度都比賴清德低，除了「提升台灣的國際地位和尊嚴」少9.4%，其他的6項理想台灣總統特質的支持度都少了10%以上，在「關心一般老百姓的需要」及「促進台灣經濟發展」的支持度的比較，蔡英文總統獲得的支持度比賴清德更少了約30%。

4、民進黨中央執行委員會，幾度修改延後「民進黨 2020 台灣總統提名初選選務日程表」，關心台灣、不分藍綠的人，都看得出來，是為了幫助英文總統反敗為勝的「以拖待變」策略手段。

5、對照前面游盈隆教授所公布的民調結果，更加證明蔡英文總統團隊的權謀用心。

6、我們都知道，除了死忠的英粉與有公職權位利害關係者之外，台灣多數的選民，還是會理性的針對上述7項「理想的台灣總統特質」，作為選擇未來台灣總統的依據。

7、這7項「理想的台灣總統特質」，是結構性與人格特質的，是長時間的人生歷練與體驗而來的，並不能短期惡補與作弊翻轉的。

8、自從行政院前院長賴清德登記參與「民進黨 2020 台灣總統提名初選」以來，蔡英文總統不斷表露的心態是『大家要團結，但是要團結在我的意志之下』。

9、民進黨中央黨部中執會，竟然會有集體背書，打算為蔡英文總統量身打造初選時程的陽謀，這已經賠光了民進黨創黨精神，就算蔡英文最後順利出線，也將會因初選不公，有毀滅民進黨的可能。

10、2018年1124台灣九合一地方大選，可看出民進黨已經分裂，台灣選民的選票，也從2016年支持民進黨分裂出來，而其主因是蔡英文總統在前兩年的執政受人民，尤其本土派民眾討厭。

11、蔡英文執意連任總統，逐漸顯露「專制不民主」、「捨我其誰」的行事作風，甚至其擁護者有不惜採用「不道德、不守規則、不合理性的詭秘性計謀與權謀」進行內鬥爭，期達成目標的傾向。

12、蔡英文總統，此時應該回想2016當選時，令人感動的名言：「謙卑、謙卑、再謙卑」；能深自反省！