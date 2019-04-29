賴清德陣營：黨已公告全市話民調規則 別更改

前行政院長賴清德的子弟兵、民進黨立委林俊憲今（29）日說，總統初選民調方式要依照黨中央已公告辦法，以全市話民調，「現在是比賽中，不能比賽到一半，不斷地改規則」。

對於總統初選民調、政見會等細節，總統蔡英文的幕僚僅表示，尊重黨的決定。

前行政院長賴清德、總統蔡英文投入民進黨總統初選，蔡賴之爭協調目前尚無進展。

民進黨5月1日將召開中常會討論總統初選時程。根據幕僚單位所擬草案，5月22日總統初選協調截止前將預留事務性協調時間，規劃5月31日前完成民調，流程將由中常會討論才會定案。

對於民調與政見會的方式細節，民進黨幕僚單位規劃由黨秘書長羅文嘉主持的「事務性協調會議」邀請蔡、賴代表及民調中心、新聞部等幕僚單位討論確定。

賴清德發言人林聖哲今天說，民調使用市內電話是原則，也是黨規；在國民黨尚未出現正式候選人時，互比是原則，也是黨規；對於政見發表會，賴清德「樂見其成」。

近來網路上有人推動連署，希望採對比式民調及手機民調。

林聖哲認為，民調要有各縣市的代表性，人口數較多的城市，調查數目就會增加，「手機可以知道戶籍所在地嗎？」本來民調要取得各行政區固定比例代表的人數，但如果用手機「搞不好就全部抽到台北、台中或新竹的受訪者」。

賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲則說，民調方式要依照黨中央已經公告的辦法，以全市話民調，民進黨有遊戲規則，就遵照目前遊戲規則，現在是比賽中，不能比賽到一半，不斷地改規則；至於要採取對比或互比，要雙方去談，黨中央也都有辦法；這些辦法若變更，一定會被質疑對某候選人有利，不只傷了比賽公平性，也引起社會質疑。

至於要採取辯論或政見會，林俊憲說，黨的遊戲規則沒有明訂方式，而是交由雙方討論。