麻疹疫苗需求增　疾管署：調度5萬劑公費疫苗支援

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內外麻疹疫情頻傳，民眾自費接種需求增加，導致自費麻疹疫苗供貨吃緊，疾管署本週起至7月將陸續調度5萬劑公費MMR疫苗供自費使用；而幼童常規接種之公費MMR疫苗尚有30萬劑，提醒民眾仍應按時帶家中嬰幼兒完成接種。

依據國內兩家供應自費MMR疫苗藥廠提供之統計資料顯示，默沙東（MSD）藥廠上週疫苗存量約4,000劑已陸續出貨本週庫存將用罄，葛蘭素史克（GSK）藥廠疫苗剩餘量約9,000劑，加上疾管署調度之5萬劑公費疫苗（GSK產品），庫存供應自費接種量將提高至59,000劑可提供自費接種，疾管署預計本週以內完成調撥作業至既有自費MMR疫苗供貨通路。

而為使調度之公費疫苗能有效運用，疾管署將請醫療院所將調度疫苗的接種狀況上傳至全國性預防接種資訊管理系統（NIIS），以適度評估調控供貨量。另兩家公司亦已向原廠緊急追貨，MSD訂於7月進口3萬劑，另亦爭取額外的緊急應變劑量；GSK已獲得原廠同意緊急調貨因應國內疫情防治需求，而進口時間則加速協調中。

疾管署指出，目前國內幼童常規接種之公費MMR疫苗尚有30萬劑，庫存充足，本次疫苗調度不影響公費接種，民眾仍應按時帶家中嬰幼兒完成接種，以獲得保護力。