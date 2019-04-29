凱撒飯店連鎖「粽」心意 樸實真情味 飄香傳千里

時序入夏，粽葉飄香的端午佳節即將來臨，為延續凱撒端午美粽口碑，凱撒飯店連鎖旗下三家飯店：台北凱撒大飯店、板橋凱撒大飯店以及凱達大飯店首度於今年聯手獻藝，集結各家主廚團隊的創意巧思，研發推出五款風味不同的特色美粽，秉持傳遞樸實真情味的信念，每款皆嚴選食材並以純手工用心製作，每口都嚐得到真材實料，「食」力堅強從近百顆肉粽中脫穎而出，擄獲多位資深美食家評審的心，讓今年凱撒飯店連鎖強勢推出的三款「凱撒粽心意」禮盒未開賣就先轟動，趁勢推出強檔超值優惠：凡於5月15日前訂購即享早鳥驚喜價，最低只要原價62折起，霸氣回饋等於每盒僅731元起(原價為1,170起)，預計將提升整體頂級粽子禮盒市占率。凱撒飯店連鎖另外還有一個貼心巧思，禮盒不使用華而不實的包裝，而是贈送限定「藍夏之夢」保溫/冰袋，平日上班當便當袋，假日出遊當野餐袋，既環保又實用。

「凱撒粽心意」系列禮盒共有五款精選美粽滿足不同饕客對口味上的講究與需求。炎熱夏天首推川味輕麻辣的「椒麻牛肉粽」，跳脫傳統口味，悉心料理過的優質牛肉再佐以主廚特選多種純正辛香料淬煉出的辣油，香氣濃郁帶微辣口感令人印象深刻也瞬間開胃。想念懷舊經典的肉粽口味絕不能錯過「鮮肉蛋黃粽」，以精選圓糯米包入傳統道地、獨門配方醃漬入味的梅花豬肉，加上整顆新鮮鴨蛋黃，以炆火水煮七小時而成。米粒糊而不爛，肉質嫩而不膩，蛋黃綿而不散，內餡簡單、原味十足，傳統好滋味盡在其中！

超人氣的「極品東坡肉粽」，選用年菜評比中獲獎無數次的招牌東坡肉做為內餡。加以台灣紹興酒及中藥材悶煮入味後；以小火煨煮入味，搭配蛋黃、栗子、香菇包入粽中，讓口感更豐富，齒頰留香。主打健康養生的「紅藜養生素粽」，以紅藜、蓮子、鳳眼果等養生食材協奏而成的美味，苦茶油香味和菇類風味搭在一起特別協調，清爽美味、口感富有層次，適合追求健康口味的饕客。最後再來一顆去油解膩的清新甜粽「紫金紅豆沙粽」，特選紫米與白糯米浸泡悶煮後，將紅豆沙內餡包入，甜而不膩，吃起來清新爽口的精緻微甜口味，搭配綿密的紅豆沙餡，濃郁的香氣帶著紫米獨有的淡淡甜味，飽滿清新，減糖更健康。凱撒端午粽香飄千里，美味齊聚慶端陽！

「凱撒粽心意」系列禮盒包含「端陽禮盒」、「粽香禮盒」、「素粽禮盒」，經典呈現粽子簡單而樸實的美妙滋味，每一款不論自用或送禮都能面面俱到，不但能傳達最真誠的心意，更讓民眾以經濟實惠價格享受五星主廚手工養生美味粽！