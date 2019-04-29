阿拉伯杜拜ATM旅展 「臺灣館」積極推廣台灣旅遊

（台灣英文新聞/廖秋煌 台北報導）交通部觀光局率領觀光旅遊業者及臺灣文化表演團，參加4月28日至5月1日之杜拜「ATM阿拉伯旅展」(Arabian Travel Market, ATM)，除了將在旅展中與中東業者進行上百場的一對一商務洽談外，更首度與阿聯酋航空公司成為策略合作伙伴，推出一系列推廣臺灣觀光的宣傳活動，針對當地1200萬高所得阿拉伯民眾積極曝光，讓臺灣旅遊成為阿拉伯市場的新焦點。

在台灣館開幕儀式上，負責中東市場的台灣觀光局新加坡辦事處主任林信任主任與阿聯酋航空Badr Abbas資深副總裁共同在印有台灣與阿聯酋航空Logo的大型登機證上簽名，象徵雙方成為策略夥伴，將臺灣列為阿聯酋航空力推的焦點旅遊目的地「Focus Destination」，共同推廣台灣。

此次台灣觀光局與杜拜政府投資的阿聯酋航空公司合作內容包括在4月22日至5月6日阿拉伯旅遊展前後，以平面、數位與廣電媒體等多重管道進行宣傳，推出特惠機票並舉辦創意行銷活動。

林信任表示：「有鑒於中東地區高端阿拉伯市場極具開發潛力，加上阿聯酋航空每日直飛台北，此次很高興和阿聯酋航空公司合作，藉由諸多的共同廣告行銷活動及特價機票促銷，期盼持續成長的中東市場可以進一步爆量起飛。」

阿拉伯ATM旅展屬中東地區最大專業旅展，而杜拜為阿拉伯人口最多的區域，也是中東地區的經濟和金融中心，高端客群消費驚人，是在中東地區推廣觀光的最佳切入點。

本次臺灣館特別以臺灣天燈、壯麗山巒及巨幅都會夜景，吸引喜愛夜生活、購物及綠生態的杜拜旅客目光，並藉由美濃紙傘製作、臺灣老花磚胸針彩繪、書法撰寫和茶藝展演等多樣文化體驗，讓阿拉伯業者們感受到濃濃「臺」味，期望成功吸引中東業者實際帶團來臺，親身體驗臺灣的穆斯林友善環境。

臺灣近年積極拓展中東市場外，國內也致力打造穆斯林友善環境，據萬事達卡2019年全球穆斯林旅遊指數，在非回教國家當中，臺灣排行榜第3名，去年中東來台市場成長6.5%。

◎ 2019中東杜拜ATM旅展

時間：2019年4月28日(日)至5月1日(三)

地點：ATM臺灣館 攤位編號: AS1860

Dubai International Exhibition and Convention Centre (Dubai World Trade Centre, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE)