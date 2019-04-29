開元食品扮演美味推手 衝刺母親節檔期

根據經濟部統計處調查，台灣烘焙市場一年約600億元市場規模，其中甜點蛋糕產值超過200億元，光母親節檔期就具有百億的市場能量，這麼龐大的市場規模，整體烘焙相關議題的上下游供應鏈系統都在衝刺四月底五月初的一年一度母親節大檔，作為國內重要食品原料供應大廠開元食品，不僅強化零售通路顧客的商品供應服務以外，日前也透過西點烘焙課程，協助餐飲烘焙顧客開發母親節蛋糕新品，掌握最新消費趨勢，扮演好美味推手的角色。

開元食品表示，根據2019年財政統計資料庫的西點麵包零售家數就有4997家，還不含便利商店、百貨等零售型態，這些終端烘焙原料需求約在每年3月開始出現，4月會達到高峰，像是頂級法芙娜VALRHONA巧克力、頂級法芙娜VALRHONA調溫水果可可脂、長春蛋糕專用脂等基礎原料需求都會增加，開元食品不僅在原料需求滿足客戶，更積極與國內外專業名廚合作，協助終端客戶做到商品開發的專業能力，緊抓流行趨勢與商品差異化的創新應用，日前就與擁有30年甜點烘焙經驗的五星級主廚簡祥丞師傅合作，設計六款全新的美味甜點，舉辦「五星西點教室」活動，把五星級的密藏技法與最新流行的點心趨勢，分享給餐飲店家、經營者、點心師傅等，期望透過課程活動幫助顧客提升商品競爭力，抓住即將到來的母親節檔期。

像是富有巧思創意的「南法風情」蛋糕，就非常適合開發為母親節新品，其採用芙芮西芒果果泥、凱馥百香果果泥等水果風味為蛋糕主味，搭配法芙娜歐帕麗絲白巧克力鈕扣作為裝飾及奶油提味，完全符合台灣人家庭對芒果及水果口味的喜好。

展演活動中簡祥丞師傅就表示，與開元食品合作的西點課程，就是希望分享最新的消費觀察及原料更多元化的應用技巧，縮短烘焙業者在蛋糕開發與製作的成本，例如讓業者了解目前家庭結構改變，所以6吋規格的蛋糕會成為較受消費者歡迎的尺寸，而蛋糕造型除了傳統圓形蛋糕以外，目前也非常流行果乾巧克力磅蛋糕及相似的變化蛋糕，這些產業資訊都能幫助顧客掌握市場與商品開發資訊。