2019臺灣科普環島列車－新北板橋站

科技部「2019臺灣科普環島列車」今(29) 日上午巡迴至新北板橋站，在新北市教育局歐人豪主任秘書及參與臺灣科普環島列車的計畫主持 人與共同主持人的見證下，進行台北市與新北市交接儀式。

今日活動由新北市教育局與淡江大學科教中心團隊合作， 邀請新北市200位國小師生在台鐵板橋車站B1廣場，現場挑戰「 金彩奈奈(奈米金粒子)」、「海底花園(溶解度與滲透壓)」 二項生活實驗，另外邀請國寶級布袋戲大師－陳錫煌大師率領的「 陳錫煌傳統掌中劇團」，進行科學與傳統表演藝術結合的快閃表演， 象徵科普列車一站接一站。

教育局歐人豪主任秘書表示，新北市持續推動科學教育向下扎根， 也很榮幸加入科技部每年推動如此具意義的科學教育活動， 新北市特別規劃於今(108)年5月10日至11日辦理「 新北科學日‧Fun思玩科學-科學教育嘉年華」， 透過產官學合作，規劃5大主題區及50個科學體驗攤位， 並首度推出「聽繪本玩科學」、「看影片學科學」 等有趣的科學活動，讓親子透過共同學習及玩樂的方式認識科學， 啟發學生深入研究科學的動機、想像力及創造力。

為呼應新課綱「探索」及「實作」的精神，並響應2019年「 國際元素週期表年」，本次活動融入新北市在地元素「金」， 以原子序第79號的「金（Au）」作為本次活動的主題， 參與學生齊聚板橋車站B1廣場進行科學實驗，其中「金彩奈奈」， 是透過奈米金粒子大小的改變，讓溶液的顏色發生變化；另外「 海底花園」是有關溶解度與滲透壓實驗， 利用生活中常見的鐵離子與人體必需的鎂離子， 混合後將緩緩長出如海底般的美麗珊瑚。完成實驗後， 新北200位師生登上臺灣科普環島列車，一同行駛到桃園站後， 繼續挑戰更多趣味的科學闖關活動。

臺灣科普環島列車自105年起由科技部推動， 每年以將近一週的時間， 將有趣的科學實驗乘著臺灣鐵路管理局的電聯車，停靠各縣市， 藉此串聯起全國各地的科普活動，喚起國人對科學教育的重視。