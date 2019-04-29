同婚專法與對案　5月2日立院啟動協商

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院將於5月2日就行政院提出的同婚專法及中國國民黨提出的對案進行協商，而距離大法官釋憲規定的修法期限僅剩不到一個月，內政部及地方政府也針對5月24日同婚合法化的到來進行準備。

根據中央社，民主進步黨立委兼司法及法制委員會召委周春米今（29）日表示，5月2日當天兩個版本的草案將併案協商及討論。

行政院於今年二月底依照大法官釋憲及去年11月「反同婚」公投結果推出同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，並於3月初在立法院會中逕付二讀。不過，下一代幸福聯盟等反同婚團體也提出「公投第12案施行法」草案，由國民黨立委賴士葆代為提案，最後也在3月逕付二讀。

司法院大法官會議在2017年5月24日做出第748號解釋，認為現行《民法》未使相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係屬違憲。

大法官裁示，相關單位應於兩年內完成相關法律之修正或制定，逾期未完成相關法律之修正或制定者，相同性別二人得依《民法》規定，向戶政機關辦理結婚登記。

全台12個縣市的戶政事務所已於上週三（24）開放同性伴侶以現場或電話方式「預約」結婚登記。據中央社統計，截至今日，已有119對同性伴侶辦理預約，準備在5月24日登記結婚。

內政部戶政司副司長鄭信偉也表示，內政部已針對專法預先進行準備，也將密切注意立法院本週協商的結果，進行戶政系統端的調整。