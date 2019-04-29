  1. 首頁
  2. 政治

同婚專法與對案　5月2日立院啟動協商

「司法院釋字第748號解釋施行法」及對案在逕付二讀後進入冷凍期未協商

  110
By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2019/04/29 17:36
（照片來源：資料照片／中央社提供）

（照片來源：資料照片／中央社提供）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）立法院將於5月2日就行政院提出的同婚專法及中國國民黨提出的對案進行協商，而距離大法官釋憲規定的修法期限僅剩不到一個月，內政部及地方政府也針對5月24日同婚合法化的到來進行準備。

根據中央社，民主進步黨立委兼司法及法制委員會召委周春米今（29）日表示，5月2日當天兩個版本的草案將併案協商及討論。

行政院於今年二月底依照大法官釋憲及去年11月「反同婚」公投結果推出同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，並於3月初在立法院會中逕付二讀。不過，下一代幸福聯盟等反同婚團體也提出「公投第12案施行法」草案，由國民黨立委賴士葆代為提案，最後也在3月逕付二讀。

司法院大法官會議在2017年5月24日做出第748號解釋，認為現行《民法》未使相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係屬違憲。

大法官裁示，相關單位應於兩年內完成相關法律之修正或制定，逾期未完成相關法律之修正或制定者，相同性別二人得依《民法》規定，向戶政機關辦理結婚登記。

全台12個縣市的戶政事務所已於上週三（24）開放同性伴侶以現場或電話方式「預約」結婚登記。據中央社統計，截至今日，已有119對同性伴侶辦理預約，準備在5月24日登記結婚。

內政部戶政司副司長鄭信偉也表示，內政部已針對專法預先進行準備，也將密切注意立法院本週協商的結果，進行戶政系統端的調整。
同婚
同婚專法
司法院釋字第748號解釋施行法

相關新聞

同婚專法通過後 首場婚姻平權公開婚禮登場
同婚專法通過後 首場婚姻平權公開婚禮登場
2019/05/18 21:23
賴清德表態挺同婚 讓「每個相愛的人都能夠生活在一起」
賴清德表態挺同婚 讓「每個相愛的人都能夠生活在一起」
2019/05/17 09:53
台北市即日起開放同性婚姻「預約」登記
台北市即日起開放同性婚姻「預約」登記
2019/04/23 15:22
政院提同婚專法　蔡英文：相信已是社會最大公約數
政院提同婚專法　蔡英文：相信已是社會最大公約數
2019/02/21 18:10
反同公投案過關 司法院：不能牴觸748號解釋
反同公投案過關 司法院：不能牴觸748號解釋
2018/11/29 19:20