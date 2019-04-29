由臺灣集中保管結算所贊助主辦之「第二屆集保盃射箭聯誼賽」，於年4月28日在臺中市四箴國中熱鬧登場，歷經一天的激戰，成績揭曉，國中團體賽男子組由四箴國中拿下冠軍，富禮國中獲得亞軍；女子組由富禮國中拿下冠軍，四箴國中獲得亞軍；混雙賽則由富禮國中拿下冠軍，四箴國中獲得亞軍。國小團體賽男子組由見晴國小拿下冠軍，吉安國小獲得亞軍；女子組由香山國小拿下冠軍，吉安國小獲得亞軍；混雙賽則由香山國小拿下冠軍，吉安國小獲得亞軍。

本屆聯誼賽7所參賽學校，分別來自北、中、南、東部國中及國小，小朋友個個使出混身解數，認真努力，把握手上的每一箭，爭取最好的成績。本賽事透過經驗傳承，由優秀選手的經驗引領基層選手同場競技，給許多後進選手學習的好機會，同時支援基層學校射箭運動發展，增加日後參與國際級賽事實力，並帶動射箭運動風氣。

集保結算所配合主管機關推動金融業投入社會公益，響應企業力挺體育活動，自105學年度起捐助體育署推薦的桃園市仁和國中、臺中市四箴國中、高雄市鳳西國中、新竹市富禮國中、花蓮縣吉安國小，106學年度新增花蓮縣見晴國小，及107年度再新增新竹市香山國小射箭活動訓練學習計畫，藉由支援基層學校射箭運動發展，協助射箭小選手持續穩定的發展，期望透過資源的挹注，讓偏鄉或弱勢的孩子有更多接受訓練的機會，並使用更優質的器材參與比賽。

集保結算所林修銘董事長表示，射箭是適合國人體格發展的運動，更是我國的重點奪牌項目，中華射箭隊歷年都有好成績，巴西奧運時，中華隊奪下銅牌；世大運時，更為我國留住銀牌的榮耀。我國射箭運動的希望在青少年身上，佳績的背後，除了選手的努力，也集結了教練團的付出。本活動希望透過企業的支持力量，讓偏鄉或弱勢的孩子也能在射箭領域逐夢踏實；感謝教練團無私的付出與奉獻，讓選手能在場上發光發熱。林董事長同時也期勉小選手們，在場上與隊員同心協力，在場外與他校夥伴互動交流、技藝切磋，把握每一個學習成長的機會，發揮運動家精神。

集保結算所投入紮根體育基礎活動不遺餘力，未來仍將持續挹注資源，照顧更多弱勢或偏鄉地區的小運動員，為培育體育選手盡一份心力，以創造更多的臺灣之光。