新北3校榮獲全國「國中小行動學習優良學校」大獎

新北市參與107年教育部「 國中小行動學習優良學校」，從全國百餘校參賽隊伍中脫穎而出， 由崇林國中、 明志國小及北新國小共3校榮獲行動學習優良學校大獎。

崇林國中以108課綱素養導向精神設計教學， 並以機場捷運為主題，發展一系列橫跨地科、自然、生物、 科技等科目的跨領域課程，運用資訊科技營造情境， 並改變教學模式讓學生主動進行探索，實踐崇林五美的教育目標； 明志國小則利用AR、VR技術， 製作泰山在地古蹟明志書院的導覽APP， 讓學生以有趣及身歷其境的方式了解在地文化， 也運用平板進行自然領域教學，讓學生充分了解校園動植物； 北新國小透過行動學習團隊與學生已陸續完成虛擬實境的製作， 今年更進一步加入空拍的虛擬空間，豐富課程內容。

教育局表示，新北市長期推動資訊教育，自101年起推動行動學習 ，到今(108)年已有59校參與資訊融入教學， 帶動全市行動學習風氣。此外，對於學校的基礎建設、師資培育、 學習內容及導入創新科技等部分，更透過產官學合作， 整合內外部資源，導入平板電腦教學。

新北市已有超過59所行動學習學校， 未來2年也將投入5億元推動「校校智慧校園」，以「 升級基礎環境」、「建置互動教室」、「應用創新科技」及「 打造適性學習」4個面向，達成全市300所學校， 校校都是智慧校園目標。