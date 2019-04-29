518國際博物館日 三大主題等你來挑戰

518國際博物館日來了！新北市文化局推出「用心『 博』感情─創造新北文化熱點」系列活動，並串聯鶯歌陶瓷博物館、 十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、 坪林茶業博物館及林本源園邸等5館1園，歡迎5月前來新北博物館 ，一同歡慶博物館日！

國際博物館協會(ICOM)訂定本年度主題為「 博物館作為文化樞紐：傳統的未來」，期望博物館成為文化的集合站 ，透過創新服務，拉近與觀者的距離。新北市文化局今年以「 一日博物館員計畫」、「新媒體創新互動」及「博物館『食』 在有意思─與社區在地結合」三大主題，突破傳統博物館的角色， 創造新趨勢未來，讓參觀博物館的民眾在每一次的觀看與體驗中， 愜意的體驗與學習新知，快來博物館享受一場富足的文化之旅吧！

「一日博物館員計畫」提供樂齡長者及孩童體驗博物館的一日， 希望讓小朋友帶著大朋友一起親近博物館，創造更多博物館回憶。 鶯歌陶瓷博物館「藝起同行—老小共學的一日館長記」 開放祖孫報名參加，藉由導覽活動及陶藝創作等， 促進跨世代共融的博物館體驗；坪林茶業博物館「揭開好茶的秘密！ 鍊茶術見習營」由在地茶農帶領祖孫共學茶藝製作與泡茶功夫， 共享好「食」光。另外十三博物館「高年級實習生－ 考古遺址監管員的一日」，邀請長者學習辨識史前遺物、 記錄地形地貌；淡水古蹟博物館「高年級實習生-導覽體驗分享會」 ，帶領長者回顧清法戰爭135週年， 並於活動後安排導覽心得互動分享會；黃金博物館推出「 高年級黃金實習生」，透過導覽解說讓長者了解館務營運後， 於現場實習服務，增進社會參與。淡水古蹟博物館「一日小小館長- 親子體驗營」，認識淡水古蹟博物館館舍群及在地人文內涵。 林本源園邸「ㄧ日小小園長」，體驗園長每日巡視園區、 門口驗票及與遊客互動等，各館活動豐富有趣， 歡迎長者與小朋友一起來體驗。

「新媒體創新互動」以當代科技展示手法演繹各館豐富館藏，「 博物館『食』在有意思─與社區在地結合」以食材連結土地， 社區串聯博物館，邀請民眾共同認識自己的土地， 以上活動皆需報名，詳細資訊請洽各館官網及「文青不在家， 往新北的路上」臉書粉絲專頁。