靈鷲山4月28日在貢寮區龍門運動公園舉辦 「相鷲種樹 愛地球」活動，新北市政府為呼應心道法師提倡「多元共生， 相依相存」的理念，提供本次植樹活動植栽， 大家一起在貢寮龍門公園種下鐵冬青60棵、臺灣百合300棵， 以實際行動響應世界地球日。

農業局長李玟表示，新北市為配合聯合國委託「種樹救地球基金會P lant-for-the-Planet」執行全球1兆棵樹植樹 行動，透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林、 公私合作造林等方式，自2006年至今已種植超過130萬棵樹， 成果資料並已登錄於基金會官網， 是台灣第一個響應該計畫的政府機關。

農業局也指出， 新北市府與地方社區持續積極推動臺灣百合復育推廣工作， 已經從北海岸拓展至東北角，將超過3萬株臺灣百合帶進社區綠地， 由在地民眾親自照料並在地生根。 龍門里長吳世揚也一直大力支持新北市府政策， 近年在龍門公園已栽種近1,000棵臺灣百合， 而且現在正值花期盛開，邀請市民朋友一同來貢寮賞百合。

今日靈鷲山植樹活動約300人共襄盛舉，一同種下360棵鐵冬青 及臺灣百合，響應種樹愛地球的理念，展現對這片土地的關懷， 也成功以實際的作為行動，喚起眾人「同體大悲」的精神， 共創永續美好未來。