台灣民意基金會游盈隆：民調表現差　蔡英文應急流勇退

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）2020年總統大選倒數不到10個月，台灣民意基金會４月公布最新民調結果顯示，民進黨籍前行政院長賴清德不僅是在支持度上依然具壓倒性優勢，且在七項理想領導人特質評比裏大勝蔡英文，台灣民意基金會董事長游盈隆近日撰文據此呼籲，蔡英文應該深自反省，並且急流勇退！

在民進黨初選風波愈演愈烈、以及國民黨面對棘手黨內提名問題之際，台灣民意基金會4月份最新民調透露，賴清德及韓國瑜的選舉支持度有相當的穩定性，至於無黨籍台北市長柯文哲，其社會支持熱度還在，也因此得以和民進黨籍現任總統蔡英文分庭抗禮，但柯與蔡皆落後韓國瑜8個百分點，是一段不小的差距，而賴清德以33%的支持率一馬當先，領先居次的韓國瑜2個百分點。

另外，民調也問及理想台灣總統七項特質，游盈隆表示這七項特質的問題由自己設計，包括誠實且值得信賴、有能力促進台灣經濟發展、有能力處理複雜的兩岸關係、有能力提升台灣的國際地位與尊嚴、為台灣帶來所需要的改變、具有強有力的國家領導能力、關心一般老百姓的需要。最新民意顯示，賴清德在上述七項特質上，全部大勝蔡英文。

游盈隆指出，在涉及台灣的對外關係，尤其是提升台灣國際地位與尊嚴的問題上，多數台灣人認為賴清德比蔡英文更有能力。這樣的民意反應可能會讓以國際外交能力自豪的蔡英文統感到意外，可見，蔡政府三年來在這方面的努力，顯然未滿足多數台灣人民的期望。另外在改革步調上亦同，執政三年的蔡英文，在「為台灣帶來所需要的改變」問題項目上，大輸賴清德28個百分點，顯見蔡大舉的改革大旗，只取得四分之一選民的肯定。

游盈隆文末指出，蔡英文上台執政三年，七項領導特質未獲選民肯定，甚至大輸賴清德，蔡英文確實應該深自反省；另外，根據這些民調數字，如果民進黨公正無私順利走完初選程序，誰將勝出其實結果很清楚，暗示若蔡堅持代表民進黨競選總統恐讓民進黨失去政權，籲蔡英文該急流勇退。