普丁誘之以利 烏克蘭總統回嗆：歡迎俄人入籍烏克蘭

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）上週以喜劇演員之姿意外贏得大選的烏克蘭新任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），如何與俄國這匹大野狼交手，備受各界關注。普丁（Vladimir Putin）首先拋出收買人心的方案，有意簡化烏克蘭人民取得俄國護照、公民身分的流程，澤倫斯基隨即回以顏色，嗆聲歡迎受高壓統治的俄國人民成為烏克蘭公民。

衛報報導，自俄國於2014年吞併烏克蘭克里米亞半島以來，烏東地區即陷入反叛軍與政府軍之戰，13,000人因此喪命。叛亂分子背後有俄國撐腰，而普丁一方面也不斷向烏東人民招手，不惜使出發護照等利誘手段。

將於6月上任的澤倫斯基，27日在臉書貼文，允諾向所有遭受獨裁、貪汙政府危害的民眾，提供烏克蘭公民身分，俄人尤然。他強調，人人皆清楚，俄國護照代表的是什麼？那就是和平抗議會遭逮捕，也絕無機會參與自由公平的選舉。「我們烏克蘭人擁有言論自由、新聞自由」，這些自由在俄國都是奢望。

身為政治素人，澤倫斯基矢言重啟與叛亂分子的和談，當然也不免須與俄國及西方國家交涉。普丁至今仍未恭賀澤倫斯基當選，但表示願意與他就烏東衝突進行談判。

澤倫斯基臉書貼文放話，要俄國少拿軍事與經濟威脅那套來談，並呼籲國際社會加重對莫斯科制裁。歐盟也抨擊俄國的護照手段，指此舉不僅戕害烏克蘭主權，值烏克蘭甫結束總統大選之際，此舉亦不乏擾亂民心之意圖。