退化性關節炎新選擇－英式活動半膝　術後3個月內即隨媽祖繞境

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）剛換人工膝蓋不到三個月就可以參加媽祖繞境?現年76歲的劉鄧女士做到了!林口長庚紀念醫院關節重建骨科主任張毓翰教授表示，劉鄧女士恢復快、甚至短時間內就能參加遶境的主因在於劉鄧女士在關節尚未全磨損時就採取積極治療的方式。

張毓翰主任說明，國內50歲以上每2人就1人有退化性關節炎 ，門診很多患者因擔心術後疼痛、恢復期太長、或因對手術不瞭解產生恐懼而猶豫不決，使得生活因關節疼痛處處受限，晚年生活品質低落。其實，國內現已有「英式活動半膝」的新選項，不僅能保留較多患者原有的膝關節、術後傷口小、復原快，使用可動式墊片設計更可降低人工關節的磨損程度、使用年限較長。

76歲的劉鄧女士右膝長年有退化性關節炎問題，因不想麻煩家人，過去都以吃止痛藥來緩解不適。直到今年初家人發現她走路嚴重歪斜、痛到我全身發麻，趕緊帶她至醫院深入檢查。所幸，劉鄧女士就醫的早，經醫師評估後進行「英式活動半膝手術」。術後當天就能下床，更在術後短短三個月內參與了本月最熱門的大甲媽祖繞境盛事。

張毓翰主任表示，臨床很多像案例剛開始一樣僅用止痛藥而不就醫的患者。然而，關節磨損不可逆，長期忍痛的下場將導致原本只有一側磨損的關節，其他側也開始發生問題。除了使之後治療更困難外，也將被迫改變生活習慣、白白浪費大半人生!

此外，早期置換人工膝關節以「全膝」置換為主，因全膝置換手術傷口較大、復原期較長，使很多患者卻步。其實，臨床很多人都像案例一樣，膝關節僅部分磨損，符合使用英式活動半膝手術的條件。手術只需移除受損的部位，不影響周邊健康組織，且可保留韌帶。術後傷口較小，通常手術當天就能下床、兩週後就沒有明顯的術前疼痛，手術後的患者即使從事健走、自行車、游泳等要大量彎曲膝蓋的運動也都沒有問題。「

張毓翰主任提醒，英式活動半膝並非人人都可以做，需視關節磨損嚴重程度而定，太嚴重者恐錯失使用時機。因此建議退化性關節炎患者應盡早就醫，讓專業醫師即早進行診斷，掌握置換時機。