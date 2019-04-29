日87歲駕駛撞死母女 悲慟夫籲重視高齡駕駛問題

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）本月19日東京池袋區發生一起嚴重車禍，87歲的飯塚幸三撞死31歲的松永真菜與她3歲的女兒莉子。松永的丈夫上週三（24日）與律師一起召開記者會，呼籲駕駛人若懷疑自己的體況不適合駕車，上路前就應該多加三思。

據《日本時報》的報導，飯塚在警方紀錄中宣稱車禍的原因是油門踏板卡住，導致無法煞車，但目前為止警方尚未找到油門踏板有任何故障。此外，警方認為飯塚當時並未受到酒精或藥物的影響，可能是因為撞到護欄而過度驚慌才造成後續的連環碰撞。

日本近年來的死亡車禍雖逐年下降，但是75歲以上的駕駛造成的車禍卻逐年增加。在2018年發生的460起高齡駕駛車禍中，有136起是因為駕駛搞混了煞車與油門踏板，或是方向盤轉錯方向。

台灣自2017年7月1日開始，年滿75歲的駕駛必須通過體檢與認知功能測驗，才能換發有效駕照。日本亦在2017年修改了交通法規，年滿75歲的駕駛必須通過醫生的認知功能測驗才能換發駕照。若認知功能測驗後判定為癡呆症患者，駕照就會被吊銷。飯塚曾於2017年做過測驗，結果為認知功能正常。

此事件引發的另一項關注來自飯塚幸三的身分。飯塚曾是通商產業省（現已廢除）的高官，退休前還擔任過財團法人的會長與企業理事。由於事發後飯塚並未被逮捕，且至今仍未向遺族致歉，網路上甚至盛傳他在案發之後立刻刪除社交平台上的個人訊息，連維基百科的條目都設定為暫時無法編寫，因此在日本網民間引起所謂「上級國民」爭議。