氣勢磅礴！台達電力挺台師大多媒體展演　觀眾感動不肯離去

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）由台師大表演所製作演出的【水‧彩】生態多媒體劇場，已於近日在嘉義縣表演藝術中心展開台灣首場巡演。感動於【水‧彩】的藝術穿透力，嘉義市黃敏惠市長在觀賞後表示，【水‧彩】喚起我們的共同責任，要把生態的、永續的愛找回來，讓地球 - 我們的大地母親，不再哭泣！

身兼【水‧彩】編導與製作人的台師大表演所所長夏學理，特別感謝嘉義市文化局林金龍局長與嘉義縣表演藝術中心張世杰主任的全力支持。夏學理表示，他與演出團隊定會永遠銘記在嘉義的兩場演出，還有那些在媽祖誕辰日的下午與晚間前來觀賞【水‧彩】的每一位觀眾。感謝他們以觀賞後的久久不願離席，給予【水‧彩】最大的鼓勵。

致力於藝術與生態交融之美的【水‧彩】在 4/27 的台灣首站暨首場巡演中，係由國際知名生態藝術大師楊恩生教授、留德鋼琴家童仲頤博士、名舞蹈家莫嵐蘭、音樂才子朱雲嵩博士領銜擔綱，並由雲門前首席舞者吳義芳教授指導台師大表演所學生舞群。

出席觀賞下午場的嘉義縣楊秀琴議員在臉書上寫道，若不是晚上還有行程、我還想再留下來看、太精彩了！

專程自雲林縣前來觀賞【水‧彩】的褒忠國中校長陳昭龍，則在個人臉書上寫下，演出流程讓人耳目皆無暇另思，七個故事流暢串接，音樂的演出更令人陶醉，尤以主題曲【水‧彩】的旋律，讓人整個心思皆墜入大自然的情境中，閉目間，美的意象盡在腦海」的動人文字。

另外，【水‧彩】演出嘉賓雲集，包含嘉義市黃敏惠市長、嘉義縣文化觀光局許有仁局長、嘉義市文化局林金龍局長、嘉義市地政處饒嘉博處長、嘉義縣表演藝術中心張世杰主任，以及嘉義市工業會孔德偉理事長、中華民國婦女企業諮詢協會李淑娟秘書長、空大嘉義中心陳煌遙執行長等皆親臨現場全力支持，並與兩場的觀眾一起沉浸在生態藝術的饗宴中。

對於觀眾們於演出後異口同聲地認為：【水‧彩】是一場「身歷其境的視覺與聽覺震撼」。夏學理特別感謝長期關注「節能環保愛地球」的台達電子支援 Digital Projection 超高階投影，以及宏仕實業的專業燈光、音響、視訊工程，使得本次【水‧彩】的演出更加精妙絕倫。



【水‧彩】演出陣容堅強（圖/夏學理提供）