2019年馬來西亞台灣高等教育展　深化台馬教育交流

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）2019年馬來西亞台灣高等教育展已舉辦長達13年，今年規劃12場次，協助有意來台求學的馬國學子，獲取第一手升學相關資訊，5月2日及3日將於霹靂州怡保深齋中學舉行。

第13屆「2019年馬來西亞台灣高等教育展」，由馬來西亞留臺校友會聯合總會規劃多場次，教育部委請海外聯合招生委員會（國立暨南國際大學）擔任各大學校院窗口，共計吸引73所大學校院參展，含43所一般大學及30所科技大學。

「2019年馬來西亞臺灣高等教育展」前往6個場地，共舉辦12場，希望提供馬國學子獲取第一手台灣升學相關資訊。

其中，第一場次已於近日假柔佛州局鑾中華中學隆重展出，YB黃書琪國會議員主持開幕禮、駐馬公使尹新垣、留臺聯總拿督陳紹厚總會長、居鑾留臺同學會王金華會長、局鑾中華中學陳鴻德署理董事長、廖偉強校長等多位貴賓出席，現場師生參與踴躍，估計兩天吸引南馬地區各校約有6,000人次師生家長到場諮詢第一手臺灣升學的資訊。

另外，第二場次也已於吉隆坡會展中心（KLCC）隆重展出，教育部副部長YB張念群主持開幕禮、駐馬大使洪慧珠、中華民國教育部政務次長劉孟奇、僑委會主任秘書張良民、海外聯招會主任委員蘇玉龍校長、留台聯總拿督陳紹厚總會長、洪進興署理總會長等多位貴賓出席，現場師生參與踴躍，紛紛諮詢第一手到台灣升學的資訊。儀式中並頒發留台聯總第一屆全國華文中學美術創作比賽優秀作品獎。