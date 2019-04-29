兼顧生態與經濟發展 森林「養蜂種菇」副業上路

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)農委會林務局今(29)日宣告「適地發展林下經濟」政策正式上路。今日起農民可申請在林地適度經營養蜂種菇等高價值副業，提振山村綠色經濟，加強林地林用的誘因，也為市場提供優質森林產品。

林務局長林華慶表示，發展林冠下森林副產物的複合經營模式，內涵正是在於分享森林生態系的多元服務價值，以不破壞森林、永續經營及里山精神為核心指標。經盤點不破壞林木自然生長及森林植被的條件下，經營森林副產物仍具有經濟收益者，才可以列為林下經濟技術規範項目。

根據2015年農林漁牧業普查結果，林農平均每戶年收入僅11.5萬元，反映出以森林主產物木材收穫為主體的傳統經營模式，普遍獲利過低的窘境，更導致部分林農冒著違法、破壞森林水土的風險，濫植果樹或茶葉等短期作物，租地違規或山坡地超限利用情況難以杜絕。

為此，林務局提出「適地發展林下經濟」政策，正式受理林下「段木香菇及木耳」、「台灣金線連」與「森林蜂產品」等森林副產物經營申請，並藉由專業輔導團隊的陪伴，導入林業永續多元輔導方案、友善環境耕作及有機認驗證作業等配套措施，厚植台灣森林永續經營的能力。

林務局於2016年成立「林下經濟推動小組」，歷經3年跨機關檢討及法規調適，日前內政部已將「林下經濟經營使用」正式納入林業使用之用途，農委會2019年4月18日接續發布「林下經濟經營使用審查作業要點」規定。自即日起，凡持有林業用地或其合法使用人，可就近向該管之鄉(鎮、市、區)公所、實驗林管理處或林務局各林管處申請經營。

照片由林務局提供