台灣美妝馬來西亞快閃　高品質成美麗亮點

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為協助台灣美妝品牌業者拓展國際美妝市場，中華民國對外貿易發展協會在馬來西亞吉隆坡設置為期3天的「台灣美妝快閃店」，向馬來西亞人展現台灣美妝亮點和特色。

中央社報導，這項活動是經濟部國際貿易局委託外貿協會規劃2019年「台灣美妝行銷推廣計畫-新南向整合行銷暨商機拓銷團」，活動透過「台灣美妝快閃店」 B2C 行銷推廣，也有前往美妝連鎖通路總部的 B2B 精準媒合，期能將台灣美妝品牌推廣至馬來西亞市場。

外貿協會產業擴展處處長邱揮立表示，台灣美妝產業近3年成長率為13.32%，去年出口額達8億3200萬美元，年成長11.33%，優於台灣對全球的整體出口成長率5.9%。

他說，對海外觀光客而言，台灣的面膜是必買品，因為它不僅品質好，也很實惠和提供多種選擇。

他也認為，馬來西亞和台灣有很多共同文化，未來台灣美妝業者可在馬來西亞找到當地廠商合作代理，或是創造大馬美妝特色品牌推銷到台灣。

不過，他坦言，台灣美妝業者在馬來西亞為產品申請清真認證時，必須付出較多時間和經費。

另外，是駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組組長徐大衛表示，雖然台灣去年出口到大馬的美妝產品達2170萬美元，但它只佔台灣出口美容品的2.6%。這顯示台灣美妝產品進軍大馬市場仍存在許多成長潛力。

他希望透過首次舉辦的快閃店能向大馬人展示台灣美妝品牌的優良品質。

台灣美妝快閃店已在吉隆坡MyTown購物中心舉辦，共有13家美粧品牌業者參加，產品種類多元，包括美容保養品、彩粧、面膜等，吸引馬來西亞消費者至現場體驗試用及購買。