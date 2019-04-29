108年度外貿協會徵才開跑！薪資41K起跳

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合報導）外貿協會108年度新進專員暨工程師甄試的報名簡章已開放下載，報名時間是5月3日至5月29日，報名費1,000元。僅接受線上報名，有興趣的朋友切勿錯過！

本次甄試專員錄取名額共計32名，本國人性別不限、年齡不拘均可報考。考試分為兩階段。第一階段筆試的日期是6月15日（六），僅設台北考場，筆試結果將於7月15日公布。第二階段中文面試將於7月21日舉行。甄試結果將於7月29日公布，合格者將於8月與9月分兩階段報到，試用期3個月。薪資分為三級：學士學位月薪 41,000元起，獎金另計；碩士學位月薪 44,000元起，獎金另計；博士學位月薪 61,000起，獎金另計。

另外為了方便應考人及時報考多益TOEIC或全民英檢GEPT，外貿協會特別請兩項測驗的主辦單位加開測驗場次。多益TOEIC加開5月25日（六）場次，請於5月6日前完成報名：http://www.toeic.com.tw/taitra_108/，。全民英檢GEPT加開6月2日（日）場次，請於5月9日前完成報名：https://www.lttc.ntu.edu.tw/gept1/2019taitraproject.pdf。